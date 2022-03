El Cañonero Guanajuato es propiedad del estado de Veracruz

Marzo 23, 2022, 07:32 a.m.

Por: Cap. Rafael García Anaya Fecha: Marzo 23, 2022, 07:32 a.m.

Antecedentes Históricos.- Es un hecho indiscutible que el Cañonero Guanajuato es un Patrimonio de nuestro país, con un asombroso historial de servicios, ya que operó en el servicio activo de la Armada de México durante 65 años, 40 años como Mensajero de Paz en el Mundo.

Fue ordenada su construcción en el año de 1932 por el Gobierno de México en el Astillero del Ferrol, España y fue entregado a nuestro país en 1936, integrándose al servicio de la Secretaría de Marina-Armada de México hasta finales del siglo XX, funcionando al final como buque Presidencial.

Antecedentes actuales.- Al ser dado de Baja del Servicio Activo de la Armada de México, fue donado por el Gobierno de la República al Gobierno del Estado de Veracruz en el año 2001, en homenaje a los héroes navales José Azueta y Virgilio Uribe en la invasión norteamericana de 1914.

En el año 2005 el Gobierno del Estado, lo entregó en Comodato Legislativo al H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., por haberlo solicitado para convertirlo en museo y promover la cultura y turismo, por un lapso de seis años en carácter renovable, quedando a su cargo repararlo y mantenerlo para su conservación.

El Comodato fue publicado en la Gaceta Legislativa del 27 de Septiembre del 2005, después el H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., autorizado por el cabildo Municipal, entrega en Comodato al Cañonero Guanajuato en el año 2017 a la Empresa particular ACUATERRA VENTUS S.C., quienes finalmente lo abandonan en deplorables condiciones y enterrado en arena.

Situación actual.- El Cañonero Guanajuato fue abandonado con irresponsabilidad delictuosa, sin haberse cumplido las cláusulas de repararlo y mantenerlo para su conservación, para poder devolverlo en las mismas condiciones en que lo recibió, se encuentra en condiciones deplorables y enterrado en un banco de arena sin que el H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., haya cumplido con su obligación legal de exigirle a la empresa ACUATERRA VENTUS S.C. que cumpla con las condiciones establecidas en el Comodato Municipal y así ellos cumplir con el Comodato con el estado.

En conclusión el H. Ayuntamiento de Boca del Río, Ver., se significa como único responsable y como culpable del abandono e intento de destrucción del Cañonero Guanajuato, no cumpliendo con el Comodato Legislativo en que lo recibió en el 2005, así mismo, por falta de cumplimiento legal en su deber público, del C. Presidente Municipal y quienes resulten responsables y si no lo recuperan deben pagar el costo del daño.