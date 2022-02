Doble y perverso juego de los Cueto

Columna: A la One, Two, Three...

One.- Salvador Cueto, hablar de este personaje es meterse a las profundidades de las cloacas, hombre sin escrúpulos que no conoce la lealtad, moverse como reptil siempre le ha dado resultados para apretar y obtener de quienes tienen el sartén por el mango, los cargos públicos en MORENA.

Sus protestas a modo en contra de candidaturas de MORENA y despotricar de los que mandan en ese partido es cosa que implementa cada vez que hay elección, así es como se ganó la regiduría que le dieron a su hija Fabiani Cueto, quien estuvo cuatro años disfrutando del hueso y en esta administración de Amado Cruz Malpica, fue colocada en el Instituto de la Mujer de donde salió por lo que todos conocen y hace apenas ocho días que llego con su papelito a tomar posesión del Registro Civil.

Cueto Sosa y Fabiani Cueto están jugando su doble juego y a pesar de la cartita explicando su condolida situación con su padre, nadie les cree su argumento porque es un secreto a voces que su progenitor está jugando el doble juego de besar a Sergio Gutiérrez y morder a Rocío Nahle.

A Fabiani Cueto, no le alcanza para poner de rodilla a nadie, Salvador Cueto es quien manda y bailan al son que les toca, aunque se ve muy sumidito como que no mata ni una mosca, no es la primera vez que le demuestra a los que mandan en MORENA que le vale sombrilla esa palabra llamada ´Lealtad´. Este señor despotricar, mentar mauser, aliarse con otras corrientes políticas le ha dado como resultado que lo premien con cargos políticos que finalmente ni merece; va siendo hora que en MORENA, pongan un alto y dejen de caer en el juego de los desleales, hipócrita, aplaudidores que le hacen el caldo gordo a los adversarios, basta de dejar que gente como Salvador Cueto, los mangonee como si su figura representara miles de votos, en el sur y en el Estado el partido guinda sigue arriba, no por los lidercillos hechizo, sigue por la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se les olvide ese gran detalle.

A estas alturas todo mundo sabe que este par se quieren pasar de listo y pretenden con su cara de yo no fui, dar su doble golpe de suerte y pegar su chicle por los dos lados, Cueto Sosa, traicionando Rocío Nahle y la Fabiani Cueto, tirando su choro mareador; los Cuetos sea hija o padre son ´Uno mismo´ como dicen los Timbiriches, en el pasado cuando la Fabiani fue regidora, jamás salió a deslindarse de los alboroto, ruedas de prensa que hizo su padre, porque estaba en una posición que no peligraba su chuleta, calladita se vio más bonita, claro ahora se quiere deslindar con una cartita contando sus males, no señora no hay nada que valga, si tuviera vergüenza debería de poner su carta de renuncia, porque no se vale que sigan pretendiendo que no pasa nada y que pueden agarrar de barquito a quien les ha matado el hambre, la destinataria de su carta no debe de caer en este doble juego de los Cueto la TRAICION y DESLEALTAD esta consumada, ahorita son momentos de DEFINIRSE y los Cuetos ya rugieron y echaron andar su jugada y no se vale que algunos todavía crean en las lagrimas de cocodrilos que sueltan algunas, por menos han mandado a freír espárragos a varios que conozco.

El alzhéimer de Salvador Cueto

Two.- Salvador Cueto Sosa, a pesar de su alzhéimer, aquí le vamos a refrescar su memoria ya que en MORENA es donde mejor le ha ido; en 2018-2021, por la presión ejercida obtuvo la regiduría cuatro donde a cómodo a hija Fabiani Cueto Salinas, quien sus comisiones fueron, Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Regularización de la Tenencia de la Tierra, Agua Potable y Alcantarillado, Impulso a la Juventud, pura chuleta fina, que por su historial le vino como anillo al dedo, porque el señor siempre ha vivido de invadir y vender predios, con el respaldo de la UGOCP.

La molestia de Salvador Cueto es que pretendía que le diera otra vez la regiduría como si fuera una concesión y perpetuarse, así como lo ha hecho Gersaín Hidalgo que es su segunda vuelta y Noriel Prot Álvarez, quien primero fue él, después su hija Keren y ahora su hermana Renata. A Cueto lo mandaron por un tubo y dicen quienes conocen bien la historia que sigue muy molesto por esa afrenta que le hicieron los jerarcas de MORENA. A pesar de que apenas tiene ocho días que le dieron el Registro Civil a su hija Fabiani Cueto, que como ya dijimos son uno mismo; Cueto Sosa, se quiere pasar de listo y se fue a poner de tapete de Sergio Gutiérrez, a quien le aplaudió y salió en la foto en reciente evento; con esta acción perpetro por enésima vez su estocada traicionera, mientras que por otro lado su chamaca le quieren vender a la ministra de energía la historia que no existe relación alguna y que no se lleva con su progenitor, nada que ver, solo son patrañas para llevar acabo su doble juego.

Quien te traiciona una vez y despotrica, siempre lo va a hacer, es iluso caer en el juego de quienes ya mostraron el cobre, adiós, Nicanor, no hay que creer que unos son blancos y otros negros; Fabiani Cueto no debe seguir calentando la silla del Registro Civil, en política las traiciones y la doble tinta se pagan, aquí eres o no eres. Pero no se les ocurra regresar al ratón al queso. Por cierto, el Vertiz sigue lloriqueando su salida, nadie tuvo a bien decirle que se iba, llego Fabiani y le dijo: Ahuecando el ala, aquí traigo mi nombramiento, se paró del sillón, con ojos desorbitados, porque no lo podía creer y se tuvo que ir a chiflar a la loma.

Elecciones Agencias Municipales.

Three.- Se aproximan las elecciones de las Agencias Municipales y todos los participantes son los mismos de siempre, no hay ninguna sorpresa, aunque algunos despotrican que los Prot, que no quieren aflojar el hueso, también hay que reconocer que son los únicos que se preocupan de apoyar a la gente aunque no sea época de campaña, por eso tienen éxito, mientras que sus adversarios descansan y vuelven a salir solo en época de campaña con los mismo argumentos baratos de siempre, la verdad que no hay ni a quien irle.

En mundo nuevo va la Hermana de Mayra Gutiérrez y la esposa de Bantelo, los dos con antecedente malísimos, aún se recuerda todos los enjuagues de Mayrita los terrenos vendidos, la agencia saqueada, hasta las sillas se llevó y el que esta ahorita Bantelo remodelo su casa, le puso alberca para refrescarse y la gente bien gracias. En todas las Agencias Municipales será la misma gata, solo que revolcada.