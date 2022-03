Diputados y jueces omisos

Columna: Al pie de la letra

Ni en el Congreso local ni en el Poder Judicial del Estado hay algún sensato que ayude al titular del Poder Ejecutivo a librar los justos reclamos por mantener todavía en prisión a cientos de imputados por el polémico delito de ultrajes a la autoridad, que sigue vigente en Veracruz a pesar de haber sido declarado inconstitucional desde hace casi un mes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado miércoles 16, entrevistado al respecto, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura local, declaró que "existe la idea equivocada de que desde el Congreso se tendrá que hacer una adecuación al Código (Penal) para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, sin embargo eso no es necesario", afirmó muy sabihondo.

El coordinador de la bancada de Morena dijo que ya habían notificado "al Poder Judicial (del Estado) la invalidez del delito de ultrajes a la autoridad" y acusó a los abogados del Movimiento por la Justicia de querer sacar raja política del tema, pues demandaban la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, como lo establece la ley.

Precisamente, en un video difundido hace tres días por el portal digital La Silla Rota, se escucha pretextar a la jueza de control Mónica Segovia Jácome que "hasta este momento y consultando también la página en relación al Código Penal veracruzano en su artículo 331, todavía el artículo no se encuentra derogado en su totalidad, nada más las fracciones II y IV, si no mal recuerdo, mas no así el artículo 331, como así lo marca en las últimas páginas de dicho Código".

Argumenta que "hasta en tanto no se notifique al Tribunal Superior de Justicia, tanto también a nuestra Legislatura veracruzana para que se hagan las notificaciones y la derogación de dicho artículo, ahorita nada más está señalado como inconstitucional, entonces se realizarán las prevenciones acordes a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales".

"Asimismo –dijo–, no pasa por alto lo presentado por parte del fiscal Luis Antonio Pedro López, con fecha 14 de marzo del año 2022 a las 13:38, dentro del proceso que se está ventilando, el 403/2021, en el cual está solicitando en términos de los artículos 326 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales un sobreseimiento, más sin embargo, como ya lo señalé y lo vuelto a referir, que todavía no podemos entrar al estudio de un sobreseimiento como lo establece el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda vez que no ha sido derogado el artículo 331 del Código Penal veracruzano. Ha sido declarado inconstitucional de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, mas no ha sido derogado o no se han hecho en el Poder Legislativo de nuestro estado las modificaciones para poder establecer que efectivamente haya sido derogado en su totalidad el artículo 331del Código Nacional de Procedimientos Penales (sic), por eso no ha lugar a su solicitud presentada ante esta autoridad".