Día de la Sobrecapacidad de la Tierra 2023

Por: Enrique Haro Belchez Fecha: Agosto 05, 2023, 07:00 a.m.

´Me siento más confiado que nunca de que el poder para salvar el planeta descansa en el consumidor individual´

-Denis Hayes

El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra (EarthOvershoot Day en inglés) es la fecha que marca que hemos consumido todos los recursos que nuestro planeta es capaz de generar en un año, se calcula anualmente, dividiendo la biocapacidad del planeta entre la huella ecológica de la humanidad y multiplicando por los 365 días del año.

Es cuando el consumo es mayor que los recursos disponibles, es decir, que a partir de este día estamos teniendo un déficit ecológico. No solo estamos consumiendo nuestro capital natural anual antes de tiempo, sino que estamos tomando recursos del futuro para cubrir el presente. Cuanto más grande sea este déficit, más lejano al 31 de diciembre estará el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, porque agotamos antes todos recursos disponibles hasta esa fecha.

El pasado 2 de agosto fue el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, Lo que quiere decir que ese día se agotaron los recursos que el planeta es capaz de generar en todo el año.

En poco más de 200 días ya hemos terminado con el capital natural disponible para los 365 días del año, excediendo en un 74 % la capacidad de los ecosistemas para regenerar los recursos naturales.

La humanidad, como media, necesitaría 1.75 planetas para satisfacer sus demandas de recursos naturales.

La causa principal es la presión que ejerce la humanidad sobre la Tierra. Detrás de este abuso de los recursos se encuentran la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación agrícola y otras muchas actividades que dependen de las personas. Por lo que, adelantar o retrasar esa fecha está en nuestras manos.

En los años 60´s aún consumíamos menos del 100% de la capacidad de nuestro planeta, con aproximadamente el 73% en 1961. Fue para inicios de la década de los 70´s que nos acercamos peligrosamente al 100% para finalmente sobrepasarlo en los años posteriores.

Aunque lo cierto es que durante los últimos 5 años la tendencia se ha estabilizado, es difícil discernir si es consecuencia de la desaceleración económica o de los esfuerzos deliberados de descarbonización de los países.

Además, no todos los países utilizan los mismos recursos, ni se consume la misma cantidad. Por eso cada país tiene una fecha de sobrecapacidad diferente, porque no todos los países tienen la misma biocapacidad o huella de carbono. Para México esta fecha se cumplirá el próximo el 31 de agosto, muy cerca del promedio mundial, lo cual no habla bien de nuestros hábitos de consumo y nos coloca gravemente como parte del problema.

Debemos encontrar el modo de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible es el camino por seguir para cuidar de la Tierra, el único hogar que tenemos.

#CambiaUnaAcciónCambiaTodo.

