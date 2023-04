Desde 1994, ONU salvaguarda independencia judicial y libre ejercicio de abogados: un tema que ocupa al mundo

Abril 03, 2023, 07:03 a.m.

Por: Magda Zayas Fecha: Abril 03, 2023, 07:03 a.m.

Cuando no existe independencia judicial y libre ejercicio de la profesión jurídica, las más y los más afectados son los ciudadanos, pues ello vulnera sus derechos humanos; este no es un tema nuevo, históricamente ha sido una batalla, pero en la actualidad parece haber cobrado fuerza, en muchos países de todo el mundo, donde ministros, magistrados, jueces, fiscales y abogados suelen ser atacados física o verbalmente, a ello se suman interferencias externas a la hora de realizar su ejercicio profesional, así como persecuciones y en los casos más terribles asesinatos.

Así, por ejemplo, en México, recientemente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucia Piña Hernández, ha recibido amenazas mediante protestas y a través de redes sociales, tanto que, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigieron a las autoridades ministeriales federales investigar las amenazas lanzadas contra la ministra presidenta.

En redes sociales a principios de marzo, una fotografía de la ministra Piña, acompañada de una bala de arma de fuego alertó a los integrantes del máximo tribunal. Como estos hechos, muchos en países del mundo, de ahí que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1994, determinó la viabilidad de constituir un Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados como parte del Consejo de Derechos Humanos.

Lo anterior, tras la resolución 1994/41, que observó un aumento de la frecuencia de los ataques contra la independencia de jueces, abogados y funcionarios judiciales; así considerando la conexión que existe entre el debilitamiento de las salvaguardas para el sistema judicial y abogados y la gravedad de la frecuencia de violaciones de derechos humanos, es que se determinó la constitución de dicha instancia.

Así, fue creada para detectar los ataques a la independencia de jueces, abogados y fiscales; supervisar los avances conseguidos a la hora de proteger y mejorar la independencia de estos; realizar recomendaciones concretas a los Estados y a otros actores e identificar vías para mejorar la independencia del poder judicial y de la profesión jurídica.

A lo largo de su desempeño, la relatoría ha registrado un importante número de ataques contra jueces y fiscales además de restricciones al ejercicio libre e independiente de su profesión, poniendo estas acusaciones en conocimiento de las autoridades nacionales. Actualmente Margaret Satterthwaite, es la titular de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados por el Consejo de Derechos Humanos. Tomó protesta en octubre de 2022.

Satterthwaite es una académica y profesional de derechos humanos, a nivel internacional, con décadas de experiencia en el área. Es profesora de Derecho Clínico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, donde dirige la Clínica de Justicia Global y se desempeña como directora académica del Instituto Robert y Helen Bernstein para los Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global.

Diego García-Sayán, también relator de la ONU desde 2016, en la materia ha dejado en claro, que defender la independencia judicial no es un concepto abstracto que atañe a jueces y abogados o a potenciales litigantes, sino que es un componente esencial del proceso democrático. "Siempre lo fue, pero ahora es evidente de manera que todo lo que afecte la independencia judicial ya empieza a ser y ya debe ser materia de observación y de especial sospecha como el primer paso a un proceso autoritario".

Y así, en sus diferentes discursos, ejemplifica, un caso, el de Polonia, donde se reformó la edad de jubilación a los miembros de la Corte Suprema para deshacerse de la presidenta de este Tribunal que era demasiado independiente. En ese momento mucha gente no se sorprendió y no se escandalizó. En aquella visita a Polonia manifestó "la justicia está bajo ataque" y, justo, ese fue el titular que sacaron los periódicos. De manera que seguir el curso de los procesos políticos es hoy en día muy importante para entender cada amenaza y cada acto que afecta la independencia judicial como una señal de alarma que debe motivar de inmediato la reacción de la sociedad civil, de la comunidad democrática y no solamente de los especialistas del derecho.

Y así, efectivamente, es un tema mayúsculo, sobre el que se requiere visibilizar desde generalidad, de ahí que la ONU cuente con una Relatoría desde 1994, que atiende los llamados de los países y defensores de derechos, que alertan sobre el intento, de acabar con la independencia judicial y el libre ejercicio de los abogados.

