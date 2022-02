¡Descalificaciones innecesarias!

Columna: ¿Usted qué opina?

Este inicio de año no tan solo las bajas temperaturas han afectado a millones de mexicanos, también la pandemia llamada Sarcov-2, Covit-19 o comúnmente conocido como Coronavirus y sus últimas variante Delta y Ómicron, mutaciones que al igual que el original Covid-19 han causado y continúan causando estragos no tan solo en nuestro país sino a nivel mundial. Últimamente la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó a la pandemia como un mal endémico recomendando a la ciudadanía mundial que se deberá aprender a vivir con ello.

Si incorporamos a la pandemia, la crisis económica y de seguridad pública en que vivimos, que son los 2 temas que más le preocupa a la ciudadanía, el 2022 pinta como un año bastante complicado, es por todo lo anterior que los gobiernos de los tres niveles deben generar alternativas de solución a la ciudadanía cuando menos en estos dos temas.

Si a lo anterior, se le suma las descalificaciones sistemáticas que existen entre el gobierno federal con los actores políticos de oposición sin dejar de observar a algunos analistas, o que diremos de los permanentes ataque a instituciones autónomas como al Instituto Federal Electoral (INE) al pretender descalificar su existencia por múltiples razones y su imparcial actuación como árbitro en la contienda sobre el mandato Constitucional de Revocación del Mandato, cuestionándole no tan solo en lo económico, también se le responsabiliza si pondrá menos casillas a las que tiene obligaciones Constitucional, Etc., Etc., Etc.

Considero que hoy en día lo que más le interesa al ciudadano de a pie es resolver sus problemas personales que son múltiples y no la serie de descalificaciones y ataques que se escuchan entre unos y otros, ya que mes con mes, estos burócratas tienen asegurados 1 de los dos temas mencionados, ingresos provenientes de los impuesto pagados por el pueblo, tanto los que están ubicados en el poder ejecutivo y en cualquiera de los otros 2 niveles de gobierno y poderes, así como los actores políticos de oposición y los críticos de este gobierno quienes, de alguna manera, también tienen asegurados sus ingresos; sin embargo, el común de las personas, que día a día, por X o Y razones, cuesta más trabajo llevar el sustento al hogar, y lo que es peor, dios no lo quiera se tuviera algún padecimiento o enfermedad, lo más seguro es que esa persona, al no disponer de recursos económicos para ello, lamentablemente pierda la vida.

Pudiera enunciar un rosario más de dificultades que día a día la ciudadanía común busca poderlos sortear; no obstante, en lugar de más problemas se deben plantear soluciones, para mi gusto existe dos soluciones inmediatas, a decir: 1.- detonar al sector primario y 2.- dejar las descalificaciones innecesarias entre unos y otros, mejor dar soluciones, eso lo tomará mejor la ciudadanía, ya que las descalificaciones no abonan en nada. ¿Usted qué Opina?

