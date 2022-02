Derechos Humanos, principios incomprendidos

Columna: Sin Patear el Pesebre









Cuántas veces no hemos escuchado, salió porque dicen que le violaron sus derechos humanos, derechos humanos defiende delincuentes, por los derechos humanos no se hizo justicia, que desaparezcan los derechos humanos... y párele de contar. Tanto se ha dicho sobre los derechos humanos que la confusión ha ido en aumento, sin que se tenga una idea medianamente cercana a su verdadero significado. Veamos; ese derecho nace con nosotros, el derecho a la vida es un derecho humano, el derecho a la libertad es un derecho humano, el derecho a la justicia es un derecho humano, el derecho a no ser tratados injustamente, es un derecho humano, es un derecho humano no ser maltratado, golpeado, torturado, encerrado sin que exista algún delito o una orden emanada de un tribunal.

Que pasa cuando un policía llega a tu casa se mete y te lleva a un lugar dónde permaneces encerrado, sin que te pongan a disposición de una autoridad?, Bueno en principio se viola un derecho, el derecho al libre tránsito, el derecho a tu libertad, el derecho a no ser detenido sin orden de aprehensión expedida por un juez, en el que se te haga ver el motivo de tu detención, el nombre de tu acusador y el delito que se te imputa. Si esto no es así, están violando tus derechos humanos, aquellos que por el simple hecho de nacer, ya vienen, están y prevalecen en tu persona, solo por el hecho de ser humano.

Cuando un detenido se queja de que le violaron sus derechos humanos, significa que como en los tiempos del oscurantismo, de la barbarie alguien le detuvo, le torturó, lo mantuvo encerrado en un lugar distinto al de la prisión o en separos no autorizados, y ahí se obtuvo una confesión, sin pruebas o con pruebas muy probablemente viciadas, inventadas u obtenidas de forma ilegal. Ahí es cuando alguien con sobrada razón invoca violaciones a sus derechos humanos. No es que se trate de alcahuetear, proteger o ayudar al responsable, se trata simplemente de una cuestión de humanidad. Si no existe investigación responsable y las cosas se hacen al vapor o de manera precipitada, irremediablemente vamos a seguir lidiando con quienes se encargan de proteger estos derechos. No por nada uno de los primeros artículos de la Constitución política, obliga a la ineludible protección de los derechos humanos. Recuerden amigos, que enviar a la cárcel a un individuo con indicios de violación a sus derechos, trae aparejada su absoluta libertad.