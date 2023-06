Políticas públicas y derechos humanos, binomio indisoluble

Junio 05, 2023, 07:04 a.m.

Por: Magda Zayas Fecha: Junio 05, 2023, 07:04 a.m.

¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de políticas públicas, en los discursos de representantes populares, ya sea alcaldes, gobernantes o presidentes? Y la respuesta son otras interrogantes ¿Qué son? Y ¿para qué sirven? Habría que acotar que éstas son propuestas llevadas a un documento, donde se intenta resolver un problema, a través de acciones de gobierno que se enumeran y se impulsan, eso sí, para que sean exitosas deben de atender a un diagnóstico y análisis de factibilidad.

Y es que, para diseñar una política pública exitosa, es necesario desarrollar estrategias que garanticen que el proyecto o programa tenga buenos resultados. Y el motivo por el que muchas de esas políticas publicas fracasan, es porque en sinnúmero de ocasiones, solo se intenta mostrar, desde la política, el interés por la atención de cierta demanda de la población, pero en su mayoría su elaboración se aparta de toda metodología y diagnostico al grado que, muchas de las veces, se llega a desconocer cuál es el problema que se intenta resolver con una política pública en particular.

El problema es que las políticas publicas en manos de políticos, están destinadas al fracaso, porque con ellas solo se busca, en muchos de los casos fortalecer discursos e informes señalando la creación de políticas públicas, como sí bastara el documento para mostrar o proyectar a la sociedad civil que los problemas planteados se están atendiendo. Constantemente en el mundo, los problemas están enfocados hacia la inseguridad, violencia de género, impunidad, pobreza, analfabetismo, entre muchas más.

Así, se lanzan apresuradamente documentos como sí ellos fueran suficientes para resolver la problemática que en primer momento suele estar mal planteada y al no conocerse de fondo el problema real, evidentemente, las acciones expuestas para resolver el problema serán también equivocadas y, por lo tanto, no existirán avances algunos, ni siquiera encaminados a mermar o minimizar el problema que es posible visualizar derivado de la demanda o exigencia social.

Las políticas públicas no representan otra cosa que la búsqueda por alcanzar los fines que la Constitución y la propia realidad social demanda, con la finalidad de garantizar el pleno desarrollo de los ciudadanos mediante el respeto máximo a sus derechos humanos. El desarrollo teórico de las políticas públicas ha generado un número por demás considerable de conceptos o definiciones, todas con un elemento que las unifica: la idea de una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos.

Otro de los grandes fracasos de las políticas públicas es, cuando se excluye a la población, pues es la ciudadanía el actor principal del problema y por lo tanto debe estar involucrado en el desarrollo y estructuración de las líneas de acción que intentan resolver. Lo cierto es que las políticas publicas deben de ser el resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público.

Es así, que -como lo dije en un principio- si una política pública no está sustentada en un proceso de diagnóstico y análisis, no es una política pública, sino, simplemente un acto de autoridad o una justificación que intenta enriquecer un discurso político, bajo la intención de que el problema se está atendiendo ya. Otro gran tema, es que si al diseño de políticas publicas no se suma dinero público, evidentemente estas fracasaran.

Las políticas públicas no deben de ser buenas intenciones, sino claras acciones que con presupuesto público contribuyen a resolver los problemas. Una política pública no puede ser concebida sino se piensa en función de los derechos humanos y aquí el gran reto, de nada sirve contar con un sinnúmero de políticas públicas, sí éstas están planteadas desde la individualidad como estrategia discursiva o informativa, pero sin pretender la resolución de los problemas que impiden el pleno desarrollo de los derechos humanos de la ciudadanía.

