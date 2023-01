Romper el techo de cristal en México

Enero 09, 2023, 07:06 a.m.

Por: Magda Zayas Muñoz Fecha: Enero 09, 2023, 07:06 a.m.

Como en la entrega pasada lo comentamos, la llegada de la ministra Norma Lucia Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un hecho histórico, que genera grandes expectativas en un país donde la brecha de desigualdad aún es profunda. Se trata de un avance de grandes significaciones y que, además, contribuirá a profundizar en la agenda legal referente a la igualdad de género. Con su llegada se "rompe el techo de cristal" del Poder Judicial en México.

Pero ¿qué es el techo de cristal? y ¿por qué el arribo de una mujer rompe ese techo de cristal? Pareciera un tema novedoso, pero no lo es, el concepto "techo de cristal" proviene del inglés "glass ceiling barriers" que se originó en un discurso de la escritora, consultora de gestión y defensora de la diversidad y discriminación de género laboral, Marilyn Loden en 1978 y que hizo historia.

El techo de cristal es una frase utilizada desde aquel entonces por Loden, para referirse a la limitación oculta del ascenso de las mujeres dentro de las organizaciones sociales dominadas frecuentemente por hombres. Así pues, se trata de ese límite invisible que la sociedad patriarcal ha puesto a las mujeres, impidiendo traspasarlo; Barreras de género impuestas solo por el hecho de ser mujeres.

Luego entonces se hace alusión a un techo de cristal, como metáfora de un techo invisible que limita la carrera laboral a las mujeres. En mayo de este año, de 2023, la expresión "techo de cristal" cumplirá 45 años. Sin duda, de aquel entonces a la fecha, hay avances que se perciben con el arribo y la presencia de más mujeres en cargos relevantes en el ámbito privado y público, en el sector empresarial y en la administración pública. El camino ha sido arduo y pausado.

Así, en el mundo, pero más en los países de Latinoamérica, en automático, se predispone a los hombres para el éxito profesional mientras se subestiman las fortalezas y capacidades de la mayoría de las mujeres. Sesgos marcados que suponen que los hombres son "líderes innatos", que las madres trabajadoras no están comprometidas con sus carreras o que no tienen tiempo suficiente para ello, que las mujeres son demasiado emocionales para ostentar con estabilidad un cargo y así, sin número de apreciaciones.

Es por ello, que cada vez que observamos el arribo de una mujer a un cargo administrativo o a una posición política, como ocurrió el pasado lunes 02 de enero, con la llegada histórica de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hable de la participación de mujeres que "rompen el techo de cristal". Entendiéndose ese techo de cristal -como ya lo hemos comentado aquí- como un conjunto de normas no escritas que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección. No hay leyes que lo impidan, pero si hay acciones, conductas, juicios y prejuicios, que al final construyen normas invisibles que limitan a las mujeres.

Apropósito del tema, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), refirió en su último análisis de diciembre de 2021, que, en América Latina, la proporción de mujeres ministras en el máximo tribunal de justicia o corte suprema es de un 30,4%. Dentro de los países que poseen la más alta participación de mujeres en dicho órgano destacan Guatemala y Panamá. Ambos países han superado la paridad con cifras de un 58,3% y 55,6%, respectivamente. Les siguen Venezuela (50%), Nicaragua (41,7%) y Uruguay (40%).

Para el caso de México, las cifras en 2021, según la ONU, a través de la Cepal, mostraban que el porcentaje de mujeres en el máximo tribunal de justicia era del 27.3. Hoy en 2023 con la llegada de Norma Lucia Peña Hernández, se progresa, por eso se habla de un hecho histórico lo ocurrido el pasado 02 de enero.

Mujeres como Peña Hernández, rompe el techo de cristal en el Poder Judicial de nuestro país. México avanza así y no es producto del reconocimiento del estado o la oportunidad de los líderes políticos, sino del trabajo constante de mujeres, que una vez están obligadas a mostrar con hechos y acciones, su liderazgo, su autonomía y su compromiso. Porque no basta llegar, sino demostrar y es que, en México se tienen ejemplos claros del arribo de mujeres al poder, que no cuentan con voluntad propia para ejercer y de ello también hay mucho que escribir. ¡Queridos lectores, nos leemos el próximo jueves!

