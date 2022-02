Cumple 50 días en la cárcel José Manuel del Río Virgen

Columna: Cosmovisión

Febrero 11, 2022, 07:45 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Febrero 11, 2022, 07:45 a.m.

José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, está por cumplir 50 días en prisión, pero está en espera de una salida rápida a un caso que se ha complicado y debatido en forma mediática y de grupos políticos.

Se le detuvo el pasado 22 de diciembre, se dice que, sin respetar el debido proceso, ni sus derechos humanos, y luego el juez de Control Francisco Reyes Contreras, lo vinculó a proceso por homicidio calificado, y sin las pruebas que solventen ese caso, que le dan una condición, como sí se tratará de un caso de preso político, como en el pasado.

Ahora, las críticas son para el juez, que se dice, se resiste a enviar la grabación de la audiencia, al juez de Distrito, que tiene a su cargo resolver la demanda de amparo indirecto, que presentó José Manuel del Río Virgen, al estar vinculado a proceso, y por lo que, su defensa demanda su libertad, ante una situación que se complicado en la interpretación jurídica en el ámbito penal.

Los temas de justicia y violación a derechos humanos en Veracruz, por parte de dicho juez, estarán pronto por resolverse, con el amparo y protección de la justicia federal, que se le concederá con apego a José Manuel del Río Virgen, en un caso que todo parece indicar que se lleva al terreno de los tribunales, y que da una connotación política. A ver qué pasa.

Y en igual forma los casos del delito de ultrajes a la autoridad y de prisión preventiva, han ocasionado algunas opiniones de los colegios y barras de abogados, que deben mostrarse directos y verticales en torno a una problemática, que ha sido tema de debate entre las autoridades estatales y algunos partidos políticos opositores.

Por cierto, la famosa reportera y conductora de un noticiero de televisión en Xalapa, Sarah Landa, sintió el peso del poder del gobernador del estado, cuando le reclamó en torno a "cuales colegios o barras de abogados" han hecho las denuncias.

Y favorablemente, la colega se mantuvo firme al recibir del mandatario estatal la respuesta airada de reclamo a una molestia natural por generalizar, algo que generó comentarios encontrados y hasta la respuesta puntual de la Comisión Estatal para la Defensa y Protección de los Periodistas, que al parecer el desencuentro, no fue tal, y sólo se dio un problema de ruido en la comunicación, sin problema y todo en orden, entre la periodista y el titular del ejecutivo estatal, en una simple diferencia de criterio en donde se da el respeto y la tolerancia, además del debate natural al debate en la retórica de las posturas de defensa normal entre las partes de fuente y periodista.

No hay necesidad de ponerle sal a la herida, que no existió, y más cuando se sabe que las relaciones entre los colegas que van a las conferencias de prensa y el gobernador, son verdaderamente cordiales, porque de lo contrario no irían a sufrir reclamos.

En otro tema, el presidente de la Cámara de Diputados, el veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, estuvo este jueves en otro evento de forma consecutivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para acompañarle en su calidad de presidente de la Cámara de Diputados en el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana /FAM)

El diputado de Minatitlán, afirmó que la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es una de las nobles instituciones que hacen grande a México.

Sergio Gutiérrez Luna, es el cuarto veracruzano, en llegar a la Presidencia de la Cámara de Diputados, por lo que, significó sobre ese evento que: "fue un honor participar junto al Presidente de la República, Andrés Manuel López, en la ceremonia del 107 aniversario de la FAM.

En el evento realizado en la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, en la base aérea de Santa Lucía, el presidente de la Cámara de Diputados, coincidió con la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entre otros funcionarios.

El veracruzano, titular del Poder Legislativo, resaltó que al consolidar a nuestras instituciones fortalecemos la defensa de la democracia y el bienestar del pueblo mexicano.

En el evento por el 107 aniversario de la FAM, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, destacó la labor de esta institución en la distribución de vacunas para hacer frente a la pandemia por Covid-19.

En la ceremonia se presentaron la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea, así como las nuevas instalaciones de la Escuela de Materiales de Guerra y los museos Paleontológico de Santa Lucía, Quinamétzin, dedicado al Mamut, y el Museo Militar de Aviación "Teniente Piloto Aviador José Espinoza Fuentes". Así las cosas.