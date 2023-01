Cuitláhuac se lanza para apoyar a Adán Augusto

Columna: Maquiavelo

Enero 13, 2023, 07:03 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Enero 13, 2023, 07:03 a.m.

Se da como un hecho que el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez dará un viraje de 180 grados y se lanza de lleno para apoyar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López en su aspiración de ser el candidato presidencial de Morena.

Estos cambios repentinos crean una gran desconfianza sobre los políticos a los que no se les puede creer, por ser unas simples veletas que no se definen y violan uno de los preceptos del presidente López Obrador el de "No traicionar" y ellos lo hacen cuando se habían arrodillado ante Claudia Sheinbaum.

Para el propio secretario López Hernández pierden toda credibilidad si eso hicieron con la jefa de Gobierno se lo pueden hacer a él mismo. No se puede estar engañando a funcionarios de alto nivel quienes tienen línea directa con el jefe de la Nación.

Ante esta situación lo más seguro es que hagan lo mismo con la titular de Energía, Norma Rocío Nahle, conscientes que el candidato para la gubernatura que apoyará Adán Augusto es su enemigo gratuito el diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna.

Lo más grave de esta nueva situación política es la quemada que se dieron varios miembros del gabinete estatal y del congreso local por seguir las equivocadas órdenes del gobernante veracruzano.

A estas alturas el echar reversa puede salir muy caro por el vacío de principios, tanto personales como de partido. Estos virajes los aprovecharan los opositores para exhibirlos como personas que mienten y traicionan. Ponen en riesgo el triunfo de Morena en la entidad veracruzana.

El funcionario que no atiende ninguna orden del gobernador García Jiménez es el secretario de Gobierno, el agrónomo Eric Cisneros Burgos, quien en su afán de acumular enemigos dentro de Morena ordenó que no asistiera ningún alcalde al evento que organizó el gobierno del estado en el World Trade Center del puerto de Veracruz como un inicio de la campaña para la candidatura presidencial del secretario de Gobernación, el notario y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López.

Demostrar que no tienen nadie quien lo mande y hacer acciones opuestas al gobernador García Jiménez es una tarea desarrollada durante los cuatro años como muestra que es él que posee el poder oficial.

Le conviene a Biden tratar bien a AMLO

No se puede perder de vista en el interés que tiene el presidente norteamericano Joe Biden en reelegirse y contar con el apoyo de los 40 millones de mexicanos que se encuentran viviendo en su país y que un buen numero ya son ciudadanos y pueden votar, quienes que se identifican con el gobierno de morena de López Obrador.

No se puede olvidar aquella máxima que los Estados Unidos no tienen amigos sino solo intereses.

Salió el tema sobre lo que pensaba cada quien, sobre su futuro, el retiro formal del tabasqueño en su natal Tabasco, muy ajeno a los expresidentes Salinas, Zedillo, Calderón y Peña que huyeron del país. En cambio, los estadunidenses Carter, Obama, Clinton, Trump y Bush siguen en su nación. Las conciencias de los políticos son muy diferentes cuando existen de un lado ladrones consumados.

El presidente norteamericano, Joe Biden, en la conferencia de prensa en Palacio Nacional estaba dispuesto atender las preguntas de los reporteros de los Estados Unidos y de México, pero el presidente López Obrador se extiende mucho en sus respuestas y se terminó el tiempo.

