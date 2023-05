Cuitláhuac García, denunciando corrupción federal y omiso de la corrupción en su gobierno

Columna: Paulina Ríos

Por: Paulina Ríos Fecha: Mayo 17, 2023, 07:03 a.m.

Nos cuentan nuestros amigos Veracruzanos la ironía de un Gobernante sin rumbo, pues resulta que este martes acudió a la ciudad de México a denunciar supuestamente actos de corrupción del Poder Judicial de la Federación, mientras el Poder Judicial de Veracruz se hunde también entre la corrupción y las deudas, pero de ello no habla, pues le basta tenerlo a su servicio, sin importarle el saqueo y el endeudamiento en el que se encuentra.

Y es que, hay que recordar que la administradora del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlene Bautista, además de entregar dicho poder al servicio del Poder Ejecutivo, muy por encima de la actual presidenta de dicha instancia, lo mantiene sumido en las deudas y la ilegalidad continuidad del pago de ciudades judiciales, producto del pasado corrupto que aun se mantiene.

En el Poder Judicial veracruzano, la simulación es notoria, las deudas y la corrupción aun más, iniciando por la contratación de personal no aptos para los cargos que ostentan y la sumisión notoria hacia el Poder Ejecutivo. Cuitláhuac se olvida que lo que él hace también es corrupción, que él es hoy ese poderoso que controla al Poder Judicial.

Y así mientras el Instituto de Pensiones del Estado da a conocer que el Poder Judicial les adeuda 42 millones, los pagos a las ciudades judiciales continúan y el poder judicial se atiborra de corrupción empleando a gente sin perfil para ostentar el cargo, Cuitláhuac se llena la boca hablando de corrupción en el Poder Judicial Federal, sin mirar lo que pasa en su entidad.

Queda claro que mientras la corrupción sea de parte de su gobierno, no es vista, ni considerada, ni castigada, eso sí se ensaña con los jueces federales porque no atienden sus caprichos, entonces ahí sí, hasta se va a denunciar con comparsa a lado, para mostrar un poder que no ostenta allá en Veracruz.

Nos cuentan nuestros amigos veracruzanos que la corrupción en Veracruz, se desborda en todos los niveles, hasta en las nuevas placas vehiculares, las cuales ya se andan despintando y los usuarios han exhibido tal situación en redes sociales. El gobierno busca en tanto una justificación, mientras la ciudadanía acusa mala calidad, pues ahí unos cuantos se están llevando una alta ganancia, frente a la deplorable calidad de las placas del gobierno de Cuitláhuac.

De esta forma, acompañado por funcionarios estatales, diputados locales y senadores, se apersonó en las instalaciones de la fiscalía general de la República (FGR) en la Ciudad de México para señalar que cumplía a su palabra, pues constantemente ha dirigido advertencias a las instancias del Poder Judicial federal sobre la corrupción en resoluciones que protegen -dice el- a delincuentes.

Cabe precisar que éstas denuncias que presentó se enmarcan dentro de su propia campaña contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo llevará el próximo 20 de mayo a protestar juntos con empelados que ya son obligados para inconformarse por las recientes resoluciones. Cuitláhuac ha dejado de gobernar, para ocuparse en colocarse en el escenario nacional en busca de inmunidad.

