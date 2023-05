Cuitláhuac en campaña y atacando a SCJN, mientras inseguridad y corrupción salen a flote

Columna: Paulina Ríos

Y nos cuentan nuestros amigos, que mientras en Veracruz crece la inseguridad, los feminicidios y los actos de corrupción salen a la luz pública, Cuitlahuac García Jiménez se ocupa de absurdos y de temas que no le competen como atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convertirse en coordinador de campaña de Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum, en lugar de ocuparse de tareas propias de su encargo.

Los veracruzanos "ya no ven lo duro sino lo tupido" con un gobernante que aseguran, se ocupa de todo, menos de gobernar; apenas este martes, le cuestionaron sobre un tema de corrupción del presente y no del pasado. Aseguran que como ya no podía culpar a gobiernos anteriores -como es su costumbre- arremetió iracundo -intentando justificarse- contra un funcionario de salud y haciendo ver el problema como algo personal y no institucional hasta advirtió despidos.

Y es que, por segunda ocasión, en lo que va del año, el elevador de la Torre Pediátrica que se encuentra ubicada en el puerto de Veracruz volvió a colapsar, hecho que ocasionó además de daños materiales, daños físicos a quienes al momento de los hechos se encontraban en el elevador. Cabe aquí precisar que la Torre Pediátrica de Veracruz atiende niños, niñas y adolescentes -en su mayoría con Cáncer u otros males graves- y cuyas familias no cuentan con los recursos para pagar un servicio médico privado.

Desde 2022, Cuitlahuac García había anunciado el rescate de la Torre Pediátrica que se encontraba en pésimas condiciones y es que el gobernante estaba más que enterado de los problemas, entre ellos, el mal estado de los aires acondicionados, los elevadores y los quirófanos, pero nada de ello ha ocurrido y apenas hace unas horas un nuevo accidente que pudo costar vidas.

El mandatario, en lugar de asumir por primera vez su responsabilidad, escabulléndose, culpo al director del nosocomio y amenazó advirtiendo que lo correría, pero lo que Cuitláhuac no explico, es que, el responsable de autorizar el recurso para el buen funcionamiento del inmueble no es el funcionario señalado, sino la propia secretaria de Finanzas y por supuesto él como titular del poder ejecutivo.

Desesperado y titubeando también se justificó señalando que además de las acciones en contra del director, se interpuso una denuncia contra la empresa que provee los elevadores de la Torre Pediátrica de Veracruz. Pero así mientras los problemas crecen en Veracruz y la inseguridad se acrecienta, el gobernante anda distraído como coordinador de campaña de sus candidatas, es decir Rocío Nahle y Claudia Sheinbaum.

Sobre la inseguridad que azota en aquella entidad, apenas éste martes, se dio a conocer la presencia de bolsas negras en la banqueta del bulevar Central Oriente del municipio de Poza Rica, por lo que elementos de seguridad se trasladaron al lugar, donde descubrieron restos humanos, luego trascendió que las bolsas fueron dejadas en el lugar con cartulinas con mensajes amenazantes; más tarde ocurrió un atentado con granadas a las afueras de la base de la comandancia de la Policía de aquel municipio ubicado al norte de Veracruz.

Pero Cuitlahuac esta más ocupado en subirse al tren nacional, lanzándose contra la Suprema Corte y en campaña anticipada, buscando con ello, dicen los veracruzanos, garantizar su inmunidad, pues aseguran ya trae colgando muchos trapos sucios, al igual que varios de sus colaboradores. ¡pobre Veracruz!

