Los ataques recientes con drones llevados a cabo por Ucrania en territorio ruso han desatado una oleada de entusiasmo mediático, especialmente en The Wall Street Journal y The Economist. Ambos periódicos calificaron la operación como un punto de quiebre en la guerra. WSJ habló de una ofensiva "sin precedentes" que "socava la capacidad de Moscú de amenazar a rivales más distantes como Estados Unidos". The Economist se refirió a una "sorprendente incursión en las profundidades de Rusia" que "reescribe las reglas de la guerra".

La operación fue meticulosamente planificada durante 18 meses. Utilizó drones lanzados desde camiones infiltrados dentro de Rusia, logrando impactar aeródromos clave en Múrmansk, Irkutsk, Riazán e Ivánovo. Más de 40 aeronaves estratégicas rusas habrían sido destruidas o dañadas, según fuentes ucranianas.

Sin embargo, los análisis publicados por ambos medios caen en una peligrosa simplificación: minimizan a Rusia. Ya sea por exceso de información privilegiada o por una ingenuidad difícil de justificar, presentan los hechos como si la capacidad militar de una potencia nuclear hubiese sido desactivada con un solo golpe de efecto.

Subestimar al adversario nunca ha sido una estrategia inteligente. Ni en los libros de historia ni en el campo de batalla. Reducir la capacidad disuasiva de Rusia a la pérdida de unos cuantos aviones no solo es irresponsable, es también una lectura geopolítica superficial. El mensaje que se proyecta no es el de una prensa informada, sino el de una maquinaria propagandística que confunde audacia con victoria definitiva.

Mientras se romantiza el ataque de drones, ocurre otra realidad ignorada en esas mismas páginas: Gaza. El mismo día de la operación ucraniana, Israel ejecutó otra matanza de civiles palestinos que buscaban ayuda humanitaria. Drones y soldados dispararon contra multitudes hambrientas. Decenas de muertos, niños entre ellos. Pero para WSJ y The Economist, eso no fue noticia.

Netanyahu continúa su ofensiva como un Hitler moderno, asesinando inocentes. La diferencia es que este no necesita radicales sionistas a su alrededor: actúa con el respaldo de los silencios cómodos y cómplices.

La narrativa oficial celebra a los drones que destruyen aviones, pero guarda silencio ante los drones que matan niños. Se aplaude la tecnología cuando golpea a Rusia, se ignora cuando extermina palestinos.

Una prensa que decide qué guerra vale más según el protagonista no informa: manipula. Y si el objetivo es engañar al lector con triunfos prematuros, lo mínimo es que se note la diferencia entre una operación quirúrgica y una ilusión estratégica.