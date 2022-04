Abril 10, 2022, 08:09 a.m.

Por: Francisco J. Ávila Camberos Fecha: Abril 10, 2022, 08:09 a.m.

Cuando la competencia desaparece

Todo en la vida es competencia. Los seres humanos competimos entre sí para conseguir un empleo, para ganar un partido de futbol o para llegar a la meta antes que los demás en las carreras deportivas.

En el plano profesional, médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, contadores y demás profesionistas compiten también para conseguir una mejor y más numerosa clientela. Esto lo logra ofreciendo calidad y calidez en los servicios que cada quien brinda. También superándose constantemente mediante el estudio para actualizarse. Lo mismo cobrando honorarios razonables por el trabajo desempeñado.

En las empresas pasa algo similar. Las que dan productos caros y de mala calidad; las que no cuidan a sus clientes proporcionándoles un buen servicio, pronto se quedarán sin compradores y terminarán cerrando. Caro pagarán su falta de empatía con ellos.

Cada vez que una empresa cierra por incosteable resulta afectada la comunidad entera. Los dueños pierden sus ahorros, los colaboradores sus empleos, la sociedad en general deja de recibir sus bienes y servicios. El gobierno deja de recaudar impuestos.

Si extrapolamos lo anterior a los países, observaremos que sucede exactamente lo mismo. Los que no producen con eficacia quedan desplazado por quienes ofrecen productos y servicios de mejor calidad a precios atractivos.

Como los recursos naturales de cada país son diferentes y algunos poseen más que otros, la falta de materias primas debe ser sustituida por la creatividad, preparación, trabajo y esfuerzo de quienes habitan naciones menos favorecidas por la naturaleza, para no quedarse rezagadas.

Japón es un digno ejemplo de lo anterior. Posee un territorio muy pequeño con una numerosa población. Las tierras cultivables son escasas y por lo tanto su producción agrícola resulta insuficiente para alimentar a sus habitantes. Por eso debe comprar en el exterior buena parte de lo que consume. Para eso necesita dinero.

Este los obtiene fabricando y vendiendo productos de muy alta calidad, larga duración y precios razonables. La tecnología, mecanización y robotización que utiliza en sus procesos es muy avanzada a nivel mundial, lo que le permite a sus trabajadores recibir muy buenos salarios.

Además de la alta calidad de lo que hacen, su filosofía basada en la entrega justo a tiempo de todo lo que venden resulta bastante difícil de igualar.

Además de competir con las empresas del exterior, las compañías japonesas compiten entre sí investigando, innovando y desarrollando. Por eso cada año lanzan con éxito al mercado nuevos productos.

Conclusión muy simple: La competencia siempre es sana y constituye una de las palancas esenciales que mueven al mundo hacia el progreso y el verdadero bienestar. Por eso en los países más exitosos se promueve la libre competencia y se sancionan con severidad las prácticas monopólicas

En México muchas cosas se hacen al revés porque casi siempre llegan a los cargos públicos relevantes personas que jamás en su vida trabajaron en algo productivo. Creen que la competencia debe eliminarse y las empresas esenciales para la nación deben ser manejadas por el Estado, es decir: ¡Por ellos mismos!

Dichos políticos por conveniencia propia nos venden la idea de que pueden gobernar y manejar exitosamente las empresas estatales. Nadie puede abarcar todo y hacerlo bien. Terminarán fallando en algunas cosas y en determinados casos en todo.

Para colmo de males identifican a las empresas paraestatales como la Patria. Bajo ese cómodo disfraz, nos piden que les perdonemos las fallas: Su ineficiencia, sus altos precios, sus constantes pérdidas, además de los productos y servicios que no crecen con la rapidez que el país requiere y en determinados casos con una calidad bastante deficiente.

La razón del desastre es muy sencilla: A pesar de tener técnicos altamente calificados, dichas compañías son entregadas para su administración a políticos con experiencia en grilla pero con nulo conocimiento en administración eficaz. En ocasiones esos recursos son saqueados y en otras más sirven de caja chica para fines ilícitos.

Con el posible propósito de evitar los contrastes, donde las empresas privadas son más eficientes, reinvierten, generan utilidades, pagan impuestos y además dan productos y servicios más baratos; la actual administración pretende regresarle el monopolio de la generación de energía eléctrica y del manejo del petróleo a la CFE y a PEMEX respectivamente, no obstante que dichas empresas pierden miles de millones de pesos al año, que terminamos absorbiendo los mexicanos con cargo a nuestros bolsillos.

Con estas medidas tan radicales que limitan o de plano eliminan la libre competencia, no solo se pone en riesgo el estado de derecho, la inversión productiva, la utilización de energías limpias y la competitividad del país. También se abre la posibilidad de entrar a litigios internacionales donde habremos de enfrentar demandas, pagar cuantiosas indemnizaciones a los afectados y cancelar tratados comerciales, lo que terminaría por arruinar la economía mexicana.

Yo pregunto: ¿En que afectaría a nuestro país la libre competencia en materia energética?. La respuesta rotunda es en nada. Por el contrario nos beneficiaría y haría más competitivos. (Rectifico y aclaro que sí habría afectados: Los políticos que se sienten dueños del país).

De continuar con la arcaica idea de que el Estado debe ser quien maneje esas empresas, los precios de los combustibles y de la electricidad se irían para arriba, encareciéndose aún más todo. Se dispararía la inflación y el paso siguiente sería la devaluación de nuestra moneda, porque lo que ahora exportamos resultaría tan caro, que para no perder mercado debería devaluarse el peso. Esa misma película ya la vivimos varias veces en el último tercio del siglo pasado.

Me parece que regresar a esquemas ya superados, que solo nos provocaron rezagos y pérdidas, es no querer aprender de nuestra propia historia y olvidar el axioma que sabiamente señala: "Donde no hay competencia, solo existe la incompetencia".

¿No les parece a ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.