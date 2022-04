Cuando ha valido la pena

Si Dios puso el sueño en su mente y corazón también le dio la fuerza, día a día ha entrenado para este sueño y gusto por retirarse en este homenaje en vida y sé que cada paso que usted da, cada golpe y cada gota de sudor es por todos los alumnos que pasamos por su vida y que de alguna forma usted motivó a estar en esto que es lima lama.

Y qué mejor que frente a uno de sus hijos adoptivos y alumno representante en este momento de la Federación de Veracruz la cual usted inició y gracias a usted está en buenas manos.

Es un canijo orgullo que usted llegue hasta aquí fuerte sano optimista y preparado, quiero y sé que lo va a hacer disfrutar cada segundo de esos rounds y le vendrá el tren de los recuerdos y cada que sienta agotamiento, estamos en usted cada uno de nosotros, desde Su hija sus sobrinos sus peleadores guerreros camaradas ese grupo donde empecé a oler ese aroma a lima lama y no es sudor es una esencia que sale desde la admiración, amor, amistad, hermandad, coraje, furia y ese algo que traen los guerreros dentro de su alma.

Usted huele a Lima Lama porque usted es esas manos sabías que acarician con amor diario esas manos duras cansadas amorosas que levantan a su hija Anny, que abraza a su otra hija, Ahyla, con las que tomo a Magda para seguir este camino creo que de eso hablaba el maestro Tino o tal vez él lo vivió y creo que al final lima lama es Amor incondicional y perdón fraterno eso es todo así como le dije de San Benito creo que usted es eso que muchos dicen ser y que usted lo es porque lo hace y no lo dice.

No le deseo suerte le deseo que disfrute su pelea como nunca y que su primer paso en el Ring sea como su primer día en Artes marciales la primera clase y así como yo, vea a su primer maestro como todos hacemos al entrar a este universo tan lindo que son más artes marciales verdaderas.

Un abrazo fuerte y usted es ganador en todo momento. (Rigo).

Nunca he pretendido ser mejor que él, por el contrario, mi gran satisfacción es saber que soy parte de sus logros y orgullo del trabajo que ha realizado por años....

Aprendí de mí maestro Guty San por admiración y no por envidia, aprendí que no necesito apagar luces ajenas para que la mía pueda brillar. Que si todos logramos encender nuestras luces el camino será claro para todos.

Pero, sobre todo, aprendí que el artista marcial no es aquel que pelea mejor, sino aquel que no necesita pelear para demostrar su grandeza.

Un fuerte abrazo maestro AMGD. (Xavi).

Muchas veces has dicho envejecer con dignidad...

Yo te diría aprender a continuar la vida con cambios, y aprovechar las oportunidades de la vida, hace 8 meses que vi tu vida correr en mis brazos y no saber qué hacer, me hizo pensar y que será si el día de mañana, cuando Dios me da la oportunidad de ser madre y mi padre no es el primero en enseñarles su primer golpe y patada a sus nietos... Hoy que se presta la oportunidad de retirarse puedo decir que estoy ORGULLOSA del peleador que has sido por tantos años y como un día alguien en una plática me dijo, el maestro podrá ya no ponerse los guantes en un área pero siempre estará presente en ellas, porque las enseñanzas que nos ha dado a nosotros como sus alumnos son el reflejo de él, ahora en forma diferente...

Por casi 29 años me has formado dentro de Lima lama y me has llevado a niveles internacionales gracias a Dios, tus enseñanzas y tú apoyo en todos los sentidos y hoy cuando me das tu idea de retirarte e invertimos los papeles puedo decir que me siento HONRADA de ser tu entrenadora y compruebo que más sabe el diablo por viejo que por diablo...

Hoy para tus alumnos, mis alumnos y muchos alumnos, ahora de tus alumnos nos llena de orgullo ver tu retiro con un maestro de tan alta calidad como lo es el máster Payan...

Recuerda no se acaba esto aquí, es el inicio de una leyenda en VIDA...

Mi admiración y respeto para ti. (mi amada hija Ahyla).

Así es cuando con honor y dignidad puedes manifestar sin lugar a dudas, con tres comentarios de mis alumnos y de mi hija, verdaderamente hoy en mi retiro, HA VALIDO LA VIDA.

