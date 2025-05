Jesús López Desales: el operador silencioso

En toda campaña política hay figuras visibles y otras que trabajan entre sombras, en los márgenes del reflector. Pero hay momentos —estratégicos, calculados— en los que esos actores de segundo plano emergen como piezas clave de una operación política mayor.

Ese es el caso de Jesús López Desales, quien, con bajo perfil y un largo historial en la gestión deportiva de Coatzacoalcos, comienza a consolidarse como uno de los operadores más relevantes en la campaña de Pedro Miguel Rosaldo García, candidato de Morena a la alcaldía del municipio.

López Desales, ex titular de la DIMUDE (Dirección Municipal del Deporte), no necesita presentación en los círculos deportivos del sur de Veracruz.

Su presencia constante en ligas, torneos, inauguraciones y clausuras le ha permitido tejer una red de relaciones que va mucho más allá del deporte. Durante años, ha cultivado un capital social auténtico, basado en el contacto directo con comunidades barriales, entrenadores, madres de familia y líderes de colonias.

En política, eso se llama base. Y en campañas, se llama estructura.

LA SIEMBRA INSTITUCIONAL

Lo que hoy se articula alrededor de su figura no es improvisado. Es el resultado de años de siembra institucional que ahora, en tiempo electoral, florece como una ventaja táctica.

La campaña del morenista Pedro Miguel Rosaldo lo sabe y ha comenzado a capitalizarlo. A partir de esta semana, se ha desplegado una agenda que refuerza la conexión entre la candidatura y el músculo deportivo del municipio.

Este miércoles, López Desales y su equipo convocaron a una reunión con cronistas deportivos y medios de comunicación en el restaurante El Muellecito.

El objetivo es claro: abrir canales de comunicación, legitimar la narrativa de cercanía con el deporte, y posicionar a Pedro Miguel como un candidato que entiende y valora esa identidad comunitaria.

Pero la estrategia no termina ahí.

El viernes 16 de mayo a las 7:30 p.m., se ha programado un encuentro con líderes y referentes del ámbito deportivo en un salón aún por confirmar. Será, sin duda, un termómetro de la convocatoria real que tiene Desales y del respaldo que puede transferirle a la campaña.

LEGITIMIDAD EN LA BASE

Lo más simbólico, sin embargo, ocurrirá el domingo 25 de mayo en el Estadio Rafael Hernández Ochoa, con la inauguración de la Liga Infantil y Juvenil de Coatzacoalcos.

Ahí, con las gradas llenas de familias, niños uniformados y árbitros pitando los primeros silbatazos del torneo, la campaña de Pedro Miguel tendrá una vitrina emocional que ningún acto masivo podría igualar.

¿Pero qué representa, realmente, la figura de Jesús López Desales en este contexto?

En términos políticos, se trata de un operador que conjuga legitimidad de base, narrativa comunitaria y capacidad de convocatoria. No es un político tradicional.

No es alguien que impone, sino que persuade. Y eso, en tiempos donde la política institucional vive una crisis de representación, resulta oro puro.

Sin duda, existe el reto de convertir ese respaldo emocional del ámbito deportivo en votos efectivos. La operación en campo deberá ser impecable. La emoción del momento no siempre se traduce en sufragio.

Ahí es donde la estructura territorial de Morena y la narrativa general de la campaña deben alinearse con el trabajo de operadores como Desales.

La apuesta, en cualquier caso, es clara: conectar con la ciudadanía desde lo cotidiano, desde los espacios donde la política no suele estar presente. Y el deporte, en su dimensión más popular, ofrece ese puente.

En una ciudad donde el desencanto con los políticos tradicionales crece, ver al candidato morenista rodeado de niños, padres de familia y entrenadores puede marcar diferencia.

En el corto plazo, veremos si esta estrategia de proximidad da resultados. Pero en el largo, lo cierto es que personajes como Jesús López Desales están redefiniendo el papel del operador político moderno: menos grilla, más presencia. Menos retórica, más territorio.

El camino hacia la presidencia municipal de Coatzacoalcos no se ganará solo con discursos desde el templete, sino con el trabajo sostenido de quienes conocen las canchas, los callejones y las gradas. Y ahí, López Desales juega como local.

AL OÍDO

El atropellamiento mortal de José Luis Chipahua Bernabé por un vehículo del convoy morenista en Veracruz, vinculado al dirigente Estatal Esteban Ramírez Zepeta, no es solo una tragedia: es un síntoma de la impunidad estructural y el desdén con que el poder trata a las comunidades marginadas.

La retención pacífica del alcalde Alonso Jaimes realizada ayer por habitantes de Los Juanes Niños Héroes no es un acto de vandalismo, sino un grito desesperado ante un sistema que prioriza intereses políticos sobre vidas humanas.

El traslado del presunto responsable a Acayucan —lejos de la escena del crimen— y la intención de resolver el caso en Xalapa reflejan una estrategia de dilución de responsabilidades. ¿Por qué alejar el proceso de Uxpanapa? La respuesta es clara: para evitar que la presión social cuestione la impunidad de figuras cercanas al poder. La reacción ciudadana, lejos de ser irracional, expone la desconfianza en instituciones capturadas por el clientelismo político.

El agente municipal insiste en que el alcalde no está retenido, sino "en garantía". Eufemismos aparte, el mensaje es claro: sin justicia, no hay gobernabilidad. La viuda y los hijos de Chipahua son ahora símbolos de una deuda que el Estado no puede eludir con simulaciones.

Si Morena y la gobernadora Rocío Nahle no actúan con transparencia, este caso alimentará un ciclo de indignación que podría escalar. La alternativa es clara: justicia expedita o crisis de legitimidad. El reloj corre.

Contacto:

joluperezcruz@hotmail.com