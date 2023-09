Cosmovisión

Septiembre 15, 2023, 07:15 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Septiembre 15, 2023, 07:15 a.m.

La población veracruzana no creé en la encuesta por la gubernatura de Veracruz, que presentó la Silla Rota, porque expertos dicen que carece de datos apegados a la realidad.

Para confundir, engañar y crear falsos escenarios de fantasía, la Silla Rota, presentó una encuesta "patito" y sin ninguna formalidad de rigurosidad científica o base académica, que sólo busca confundir a grupo político opositores.

Se trata de apoyar a la aplanadora morenista,para desarmar y descarrilar a la desgastada oposición para la gubernatura de Veracruz en el 2024, y que no represente peligro en las urnas.

Ya no es nuevo, de que las "encuestas´ a modo que no llegan a sondeos de opinión, se manipulen para ayudar al partido en el poder como otrora en el pasado priísta.

Incluso, que el dirigente del PRI, Marlon Ramírez, no es extraño que se conduzca con sumisión a un futuro Incierto y perdedor, como "crónica de una derrota anunciada".

La encuesta dada a conocer carece objetividad y base científica.

En la parte de Morena los datos asoman algo de la realidad y se pone a Rocío Nahle, Manuel Huerta y Sergio Gutiérrez Luna, descartando a Eric Cisneros, Ricardo Ahued y otros personajes entre hombres y mujeres.

En el Frente Amplio por Veracruz, se impulsa rival más débil a José Yunes, Marlon Ramírez, Anilu Ingram, Julen Rementeria y Patricia Lobeira, descartando a Héctor Yunes Landa, Miguel Angel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, quienes son los que auténticamente aparecen en las encuestas basadas en el contexto estatal.

Adolfo Beauregard Tejeda, licenciado en derecho por la UV, con diplomado en periodismo, maestría en periodismo y doctorado en derecho, administración y educación, además de experto electoral, dice que la encuesta de la Silla Rota, está "rota",con la intención de crear desconcierto e incertidumbre para confundir a la población.

Esto no es nuevo, acabaron con el principio y base fundamental de la estadística y la muestra representativa de "Gallup".

"Pero no se produce nada más que compasión o pena, por la forma en que buscan ofender a la mentalidad de los veracruzanos con datos falsos y equivocados, respecto de los reales personajes más posicionados en las encuestas con credibilidad", dice.

Lo que significa, que no conocen el terreno y no tienen una muestra real que demuestre que se apegaron a la realidad, y sólo tratan de impulsar a quienes no representan un peligro como oposición.

Establece, que Pepe Yunes, no se le ha visto en un recorrido ni por su tierra, Marlon Ramírez, no se le conoce ni en boletines y Anilu Ingram, permanece también como desconocida y sin una carrera política seria.

A los que omiten, como Héctor Yunes Landa, Eric Cisneros, Miguel Angel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez, es porque tienen trayectoria y experiencia política y sus nombres están más posicionados y realmente son reconocidos por la gente en toda la entidad porque han caminado a ras de suelo.

Además, Héctor Yunes Landa, tiene más de un año caminando el territorio veracruzano sosteniendo encuentros con la población e incluso ejerciendo el derecho de petición de audiencia al gobernador Cuitláhuac García, para trabajar unidos por Veracruz. Y también ha denunciado problemáticas, además de una carrera política insuperable e incomparable.

Por eso el interés de sacarlo del camino a la mala al igual que a Eric Cisneros. No se vale.

En otro tema, el doctor José Manuel del Río Virgen, constituyó ya en todo el territorio nacional el Proyecto Inocencia, al firmar el convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que preside Jorge Reyes Leo.

Con presencia de barras y colegios de abogados de toda la entidad y de Yucatán, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y de municipios veracruzanos se firmó este convenio para asistir en forma gratuita a los presos, hombres y mujeres que se les tiene recluidos con la famosa presunción de Inocencia.

En un lugar especial se dará atención a la población indígena de los pueblos originarios de todo el país que purgan en prisión largas condenas de forma injusta y no se les asiste en la traducción de los dialectos y se les sentencia con violaciones al debido proceso.

El doctor José Manuel del Río Virgen, esta apoyado en esta noble causa por dos abogados de mucha experiencia Tomás Mundo Arriasa y Jorge Reyes Peralta, quienes dan crédito a esta causa también al extinto doctor Gilberto Farías Morales.

En San Andrés Tuxtla, en el Teatro de la Ciudad, tuvo lugar la exposición magistral del cronista de la ciudad, profesor Sixto Carvajal, quien realizó un recorrido histórico sobre la tradición más emblemática, el globo de papel, que data de hace más de 100 años y que ha sufrido importantes transformaciones destacando la aportación de don Carlos Chávez Mundo, quien introdujo la ilama y los globos con figuras.

Presentes, la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, doctora María Elena dieron cita alumnos y directivos del Conalep, la Escuela Secundaria y Bachilleres Doctor Isaac Ochoterena, el Cetis 110, el Cobaev 70 y el bachillerato de la Universidad del Golfo de México Campus San Andrés Tuxtla, entre otros personajes de diversas instituciones. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas