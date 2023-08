Cosmovisión

Como diría el cantautor mexicano de mayor éxito en los últimos tiempos, Alberto Aguilera “Juan Gabriel”, pero que necesidad para que tantos problemas.

Y precisamente, en esos escenarios son por los que disfruta de caminar el político tabasqueño y presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de su “tozudez” natural del clásico personaje tabasqueño que se ha puesto de moda y que el mismo reconoce como parte de su carácter.

Pero, no ceder, no aceptar y menos dar marcha atrás a la decisión de no reconocer errores de sus colaboradores, que son humanos y no perfectos, ha sido la premisa de este mandato.

Comenzando por los errores de algunos colaboradores que han quedado en la duda del mal uso del poder, o del tráfico de influencias, y simplemente de forma natural les ha dado las gracias por los excesos de pretender meter la mano al cajón y “majarle” los dedos como dicen en Yucatán.

De esa forma, los funcionarios de su mandato que se han ido “renunciados” de forma voluntaria es que trataron de cometer algún pecadillo y el presidente AMLO les sorprendió, y esos excesos no los perdona.

A Francisco Garduño titular de Migración y al ex titular de Segalmex, Ignacio Ovalle, se dijo del primero que uno en la realidad no manejaba la llave del candado de una puerta por la que murieron varios migrantes en forma por demás que se entiende y se acepta y en el otro caso, se dijo que al amigo del presidente le vieron la cara de inocente.

Ya está por demás de mencionar el antiguo adagio de para los amigos tolerancia y a los enemigos todo el peso de la aplicación de la ley, frase posiblemente del imperio romano y otros dicen que es juarista.

Pero, con toda la aprobación que tiene el presidente AMLO de forma histórica, ahora por no reconocerlos errores de quienes diseñaron mal los libros de texto gratuito, se han alebrestado a miles de padres de familia por el asunto de los libros que sienten que afectan a sus “bendiciones”.

Aquí, lo ideal es una medida sana retornar a los libros del pasado y congratularse con la gente y sanseacabó.

Lo importante es la verticalidad del presidente AMLO y de corregir fallas en ese rubro.

En otro asunto,benefician a productores de San Andrés Tuxtla con la Feria Municipal Agropecuaria “El Remedio para el Campo”.

Por gestión municipal a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Forestal y Medio Ambiente, se realizó esta entrega de apoyos con la participación de proveedores de insumos para el campo y ranchos ganaderos locales.

Como parte de las acciones de apoyo al sector agropecuario local, con la participación de ranchos ganaderos locales y proveedores de insumos para el campo, el evento se realizó en la Unidad Deportiva de la Escuela Secundaria y Bachilleres Doctor Isaac Ochoterena (ESBIO).

En la Feria Municipal Agropecuaria “El Remedio para el Campo”, se beneficiaron a productores locales, que pudieron adquirir a precio subsidiado distintos insumos para el sector agrícola y ganadero abajo costo y sin intermediarios.

Gracias a este programa impulsado por el Gobierno Municipal de San Andrés Tuxtla que encabeza la doctora María Elena Solana Calzada, se da un importante apoyo a todos los productores agropecuarios de la región, que expresaron su agradecimiento a la doctora María Elena Solana Calzada por este programa.

El evento fue inaugurado por la alcaldesa Maria Elena Solana, el Presidente del DIF Municipal, el ingeniero Felipe Rubio Solana, los regidores María Elida Pino Villaseca, Iván de Jesús Bautista Tom, Abelardo Javier Ortiz Navarrete, Ximena TressFadanelli, Edgardo Cecilio Ramírez Sosa, Omar Martínez Aranda, Concepción Carmona Caldela y DanaéVazquez Molina.

Además del Director de Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Forestal y Medio Ambiente y coordinador de este evento, Óscar Maldonado Guzmán, quien destacó el importante respaldo que da el gobierno con el cabildo unido para gestionar estos productos e insumos a precios subsidiados, en apoyo a la economía del sector ganadero. Así las cosas

La alcaldesa, dijo que una de las prioridades que esperan todos los productores, es que lleguen apoyos al campo y en este sentido, de manera coordinada, esta feria ha sido todo un éxito por la muestra de voluntad y gestión efectiva.

También, agradecieron la participación de los ranchos ganaderos Las Palmas de Francisco Ochoa, Laguna Encantada del doctor Alejandro Villa Zapata y el Rancho San Rafael de José Luis García, quienes llevaron a exponer sus sementales y pusieron a disposición insumos para la mejora de la cría y engorda de ganado.

“Expresamos nuestro agradecimiento a los proveedores participantes por facilitarnos la entrega a costo subsidiado en beneficio de la gente trabajadora de campo y también a los ganaderos y productores agrícolas, por su confianza que hoy correspondemos con resultados”, dijo emocionada la alcaldesa conocida como la doctora Remedios, en recuerdo de su señora madre.

Por su parte el Presidente del DIF Municipal, el ingeniero Felipe Rubio Solana, recordó que un apoyo importante los sectores vulnerables y productivos es trascendental para el campo.

Expresó, “el exhorto es para muchos de los agricultores de la zona y reciban estos apoyos a bajo costo, que les facilita mejorar su producción y llevar el sustento a sus hogares”.

El ingeniero Felipe Rubio, recordó que en su familia, desde su abuelo hasta sus padres le fomentaron a él y a su hermano Ricardo el amor por el campo.

“En mi familia tuvimos una niñez muy ligada al campo, mi madre creció con ese apego también por que su padre, mi abuelo don Toño Solana, se dedicó a la agricultura y al trabajo duro de sol a sol para hacer producir la tierra dejando un buen legado familiar”

“Hoy honramos esos valores, que nos inculcaron desde la familia, y ahora de la mano de un gobierno sensible, cercano a los campesinos y productores como lo es del de la Doctora María Elena Solana Calzada”, reconoció.

Agrego, que se estan poniendo a disposición de ustedes estos subsidios que ayudan a su economía y contribuyen a que el campo San Andrés Cano tenga el esplendor de hace varias décadas.

Gestionar y conseguir estos apoyos es parte de todas las acciones que este gobierno ha venido haciendo por ustedes, trayendo de corazón el “Remedio concluyó el Presidente del DIF Municipal. Así las cosas.

