Cosmovisión

El periodismo social es el que impera y domina el terreno de la comunicación en el país.

No es periodismo de denuncia, ese trabajo le corresponde a las fiscalías, aquí tiene que ver con la fortaleza de la unidad de gran parte de la población en causas justas y dignas para servir a la población en general.

Temas en los que la prensa en coordinación con redes sociales, unen esfuerzos por alguna causa importante y prioritaria para la colectividad.

Temas de ecología y de protección al ambiente salud, educación, protección de los animales o cuando desaparece alguna persona, la sinergia informativa fluye y hace el milagro del resultado positivo por la unidad de las personas.

Muchas quejas son canalizadas por malos servicios tanto públicos como privados.

Los excesos de algo o alguien se hacen virales por la conjunción de esfuerzos.

Este nuevo género periodístico es parte de la nueva era con las avanzadas tecnologías de la información.

Aquí, la función es social es servir a las personas y nada tiene que ver con la político o cualquier otra cosa.

Simplemente, el periodismo social genera fuerza y resultado por el esfuerzo conjunto de todos los que se unen hacia la difusión y solución de una causa justa.

Siempre el fin es ayudar y servir a la población, y alcanzar el éxito es algo importante cuando se dice misión cumplida y en forma callada, muchas veces con excelente resultado.

En otro tema, en San Andrés Tuxtla, se realizó la Primera Feria Municipal Agropecuaria Remedio para el Campo, en donde se unieron esfuerzos para apoyar a los productores a través de la convocatoria del ayuntamiento que preside la doctora María Elena Solana Calzada.

Los productores recibieron el apoyo de equipos y herramientas para ayudar a mejorar su labor en favor de su noble tarea y de forma directa sin intermediarios.

Con el apoyo del médico veterinario Ricardo Rubio Solana, se procedió a la rifa de un semental de su ganadería, entre los más de 400 participantes a esta Primera Feria Municipal Agropecuaria en San Andrés Tuxtla que fue de mucho éxito por los apoyos otorgados a los productores.

En otro tema, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte realizó 87 Cirugías de Cataratas, en una Jornada llevada a cabo en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 242 en Veracruz.

En este sentido, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud, José Guadalupe Gutiérrez Márquez, explicó que, "el objetivo de esta Jornada Quirúrgica es para que los derechohabientes recuperen la visión perdida por las cataratas, logrando así mejorar su calidad de vida, pues la mayoria de ellos ven afectada su autonomia debido a la falta de visión o mala calidad de esta".

Además, Gutiérrez Márquez agregó que las cataratas llegan a causar sentimiento de minusvalía en la población adulta mayor, pues tener una visión deficiente les imposibilita para leer documentos importantes y; asimismo, puede llevar al paciente a la depresión.

La cirugía de cataratas consiste en retirar el cristalino opaco y luego se implanta un lente intraocular artificial a pacientes; quienes son originarios de las localidades de Cardel, Coatepec, Poza Rica, Martínez, Tuxpan, San Andrés, Cabada, Xalapa y Veracruz.

En este contexto, el señor Ramón Estrada Barradas comentó que, "es la segunda ocasión, primero me llevaron acabo la cirugía del ojo derecho, posteriormente el ojo izquierdo; verdaderamente de manera muy sintetizada puedo comentar que la atención desde el inicio fue excelente, he quedado muy satisfecho, de la primera operación quedé maravillado, estoy muy bien y acabo de salir de la segunda operación del ojo izquierdo".

La paciente Carmen Gutiérrez originaria de Lerdo de Tejada que fue operada del ojo izquierdo, y mencionó que, "no veía nada, tenía molestias, por lo que, casi no salía a hacer mis mandados, pero posterior a la cirugía los médicos me informaron que estoy bien de la vista y ya no siento molestías.

Para finalizar, el coordinador de Prevención y Atención a la Salud invitó a los derechohabientes que tienen síntomas de cataratas o algún padecimiento que les impida la visión, a que se acerquen a su Unidad de Medicina Familiar, para ser valorados y atendidos de manera oportuna.

En otro asunto, el licenciado Adán Augusto López, subiendo al máximo en su pretensión de ser el elegido para la coordinación de la 4T, precisamente en Huimanguillo, Tabasco, extrañamente una señora que se dijo es diputada de Morena, se le puso la espalda y le tomó de la guayabera por la espalda, y no lo dejaba avanzar en su caminata.

Adán Augusto, con un movimiento institivo se liberó de la doña que lo sujetó como falta en un juego de fútbol.

Aquí, la reflexión es que al aspirante presidencial de Morena, se le debe proteger de todas situaciones extrañas de la actividad política y evitar lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio.as vale prevenir que lamentar y más aún que carece de personal de seguridad, por tratarse de un hombre siempre echado para adelante.

En otro tema, en Boca del Río, el alcalde Juan Manuel Unánue, estableció un programa de acción con personal de las diversas áreas del ayuntamiento a fin de revisar los drenajes pluviales y evitar inundaciones por el temporal de lluvias, también exhorta a la población a no tirar basura en las calles para prevenir los encharcamientos en las calles. Así las cosas.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas