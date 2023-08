Cosmovisión

Agosto 05, 2023, 07:15 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Agosto 05, 2023, 07:15 a.m.

Antes nadie criticó tanto al sistema, entiéndase al gobierno en turno, y hoy todo está bajo la lupa ciudadana, cuando en gobiernos pasados se nadaba de a muertito.

Ahora, como un desahogo a los años de furia, impunidad, abuso de poder y corrupción, nada se podía hacer o decir porque de inmediato entraba en operación la pesada maquinaria del Estado y acallar las críticas y protestas.

Los analistas serios y objetivos, describen a un gobierno de la llamada 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador de cambio y de transición.

Lo que significa, que el cáncer de antes sigue y amenaza con extenderse de nuevo.

En los tiempos actuales, la gran parte de la visión mediática es de criticar, denostar y ofender al actual gobierno en el poder con sólo cinco años y unos meses, los detractores incómodos tratan de enrarecer el panorama y más cuando se acercan los tiempos electorales.

Aquí, libros, deporte, inseguridad, justicia y hasta la propia figura presidencial, les molesta y han generado los opositores un clima de ataque permanente desde el 2 de julio de 2018 y que no ha cesado, ni siquiera con una tregua a las feroces agresiones ofensivas y que por cierto, las grandes mayorías no les hacen caso a quienes quisieran irracionalmente tener un país en confrontación. Y que antes no vieron la crisis de corrupción.

El propio presidente AMLO, como capitán del barco, responde con paciencia y ecuanimidad a la diatriba y desinformación de las malignas intenciones de los desesperados opositores, que tendrán que esperar algunos años más para posiblemente retornar al poder y hacerse de nuevo de una era de abundancia y despilfarro.

Los especialistas reconocidos, dan cuenta de los logros del presente mandato, fin del huachicol, finanzas saneadas, cero contratación de deuda pública y externa, el peso le gana terreno al dólar, crece la inversión extranjera, avance significativo de los programas sociales efectivos, apoyo al campo, la adquisición de las acciones de la refinería en Deep Park en Texas, EU, la construcción de la Refinería en Dos Bocas y el Tren Maya, entre otros rubros.

Los pasos importantes para reconstruir el tejido social y el deteriorado sistema de salud que antes se convirtió en la novela de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones.

El esquema es simple, la gente está contenta y la oposición está asfixia, como dice la canción de Ligia Elena de Rubén Blades.

Y como dicen ahora que en la guerra, el amor y la política de todo se vale, la polarización del país es parte de una confrontación desde quienes no aceptaron el histórico triunfo del político tabasqueño, que le da las gracias a todos aquellos y aquellas a los que les ha agarrado los dedos con la puerta.

En otro tema, de realizan bodas colectivas en San Andrés Tuxtla, por el 164 aniversario del Registro Civil Veracruzano.

El evento que fue encabezado por la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, la doctora María Elena Solana Calzada y la Oficial del Registro Civil Municipal, la licenciada Tania Carmona Lara.

El acto conmemorativo, contó además con la presencia de la directora del DIF Municipal, licenciada Georgina Salas Armengol, y los regidores Mayra Patricia Xolo Hernández, Edgar AntemateCaixba, Abelardo Javier Ortiz Navarrete, Ximena TressFadanelli, Concepción Carmona Caldela, Gabriela Díaz del Castillo y Concepción Danaé Vázquez Molina, quienes fueron testigos de este acto en el que varias parejas sanandrescanas, decidieron unir sus vidas en matrimonio durante esta celebración.

La conmemoración se enmarca en el Aniversario de la Promulgación en Veracruz de las Leyes de Reforma y de la Ley Orgánica del Registro Civil por el Presidente Benito Juárez hace 164 años, evento histórico de relevancia para la sociedad veracruzana y todo el país.

En otro asunto, urge un programa de impulso al centro histórico del Puerto de Veracruz, ante el cierre de comercios en la avenida Independencia, de negocios como la Parisina y Principado, de gran abolengo en estos lares.

La idea es que como en muchas otras ciudades del mundo, se de paso a la gente y camine con comodidad en los comercios, sin el paso de vehículos.

Aquí, comenzar con un consenso con la CANACO, comerciantes establecidos y las autoridades en los tres órdenes de gobierno.

Salvar al centro del puerto de Veracruz es un compromiso de todos y hacerlo con éxito.

En Boca del Río, ese cierre a la vialidad de vehículos, ya es parte de la ciudad y con una notable aceptación de la gente en la zona del centro y plaza de armas. Así las cosas.

