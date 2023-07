Cosmovisión

Julio 23, 2023, 07:15 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Julio 23, 2023, 07:15 a.m.

Es cierto, el licenciado Adán Augusto López Hernández, se ubica ya de puntero en una lucha cerrada entre corcholatas, por la coordinación de la 4T.

Y todo parece indicar que seguirá creciendo en popularidad y un arrastre político fuerte, gracias a que utiliza un discurso serio y convincente en torno a lo que viene y conviene para las mayorías de este país que incluye a ricos, pobres y clasemedieros.

Adán Augusto, se desdobla de forma contundente y llena las expectativas de la 4T, que demanda continuidad y lealtad a la filosofía obradorista de presente y futuro para los mexicanos.

Las reuniones del político tabasqueño, se dan bajo agenda en itinerarios reales y con puntualidad.

Mientras, que el único que sigue también en franco crecimiento es Ricardo Monreal, quién ha sido certero en la puntualidad y también en una agenda de reuniones de contacto directo con toda la población con un mensaje serio de la 4T.

El famoso zacatecano, anduvo en el Estado de México, en donde pidió reducir la brecha de desigualdad social y de pobreza que afecta a la población. Andale.

Marcelo y Claudia, ahí la llevan pero ambos se han enfrascado en dimes y diretes desgastantes.

Con los de enfrente, las cosas se han complicado en el clásico de "no me ayudes compadre" de Vicente Fox, que le falló el prozac y se le cruzaron los cables afirmando que hay que quitar las pensiones a la población, lo que negó Santiago Creel y Xóchitl Gálvez, ambos que no levantan.

A Xóchitl con el tema de los contratos al amparo del poder, y de una vida de ficción de pobreza se le cayó el teatro, porque ni venta de gelatinas, tampoco indígena y ni su familia o paisanos dan certidumbre a sus dichos, que la califican de una mujer mentirosa y ambiciosa al extremo.

Pero, también ahí la llevan suave con su intención de volver al poder presidencial, que se ve muy lejano para los sueños de muchos de los políticos y partidos en vías de extinción, que además no se ponen de acuerdo.

Y por eso el veracruzano Dante Delgado, no se quiere subir a ese Titanic.

Comienzan en Boca del Río, las fiestas de Santa Ana, con mucho esplendor deportivo, música y el tradicional sentir religioso. El alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, augura una buena temporada para los prestadores de servicios.

En otro asunto, que siempre sí la franquicia de Gallos Blancos de Querétaro, pasará al Veracruz con un costo de 67 mil millones de pesos, que será una fuerte inversión del empresario Carlos Bremer, decidido a realizar esa proeza por la mejor plaza futbolera de este país en el estadio el Pirata de Boca del Río.

