Zedillo su negro pasado y la historia lo condena

Ernesto Zedillo (1994-2000) el expresidente de México, perverso y más odiado de los últimos tiempos, entra al debate de una forma innecesaria en dónde el ego lo traiciona y después de andar cargado deudas políticas de su negro pasado, se mete a la palestra utilizado por los mediáticos reaccionarios a la 4T.

Y el expresidente al servicio de las empresas que vendió los ferrocarriles nacionales, rompe la regla de silencio del presidencialismo mexicano.

Pero, no sólo eso ahora pretende dar órdenes y meterse en las decisiones políticas con el actual gobierno morenista de la 4T.

El personaje sólo logra evidenciar el fatídico mandato de mal gobierno con el rescate bancario del Fobaproa y beneficiar a los ricos que perdían sus fortunas por el famoso error de diciembre que costó el cargo a Jaime Serra Puche que puso a flotar el peso en el mercado cambiario.

Zedillo, como si fuera un agente del vecino país del norte, retornó a México para intervenir en política y lógicamente movió el avispero

Le salieron las matanzas de su gobierno, la misteriosa muerte del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el encarcelamiento de Raúl Salinas.

Por eso, es que el ex presidente dejó muchas deudas pendientes y ahora salió a la luz pública que se concedió una pensión en el Banco de México de 147 mil pesos mensuales por nueve años de servicio a la institución y también gozaba de la pensión de ex presidente que se les quitó en el pasado gobierno.

Con muchos pendientes con la justicia y con cierto nivel de demencia senil, alguien lo está utilizando para tratar de incendiar al país y por su alto grado de locuacidad de pedir la suspensión dos años de la reforma Judicial y hasta auditar las obras del pasado. Y como dice la canción de José Luis Perales de autoría de Manuel Alejandro, "Y quién es él". Orale.

Zedillo tiene muchos pendientes y hasta un romance con su secretaria particular de la presidencia que por un supuesto embarazo la desterró del país y la vctimizó con acciones de secuestro y tortura, y abuso de poder en los primeros meses de aquél fatídico mandato en donde ahora salen a la luz pública los nexos de su familia con la delincuencia.

A pesar de su malignidad mental y de meterse a opinar a la política nacional con mucha saña, odio y rencor por el partido de Morena en el poder, Zedillo, saldrá librado de la prisión y sólo resta que en EU le perdonen su negro pasado que trató de lavar en el vecino país del norte y le suceda lo mismo que a Genaro García Luna, el hombre fuerte y súper policía de Felipe Calderón, purgando larga condena en la cárcel.

Por cierto, especialistas financieros, reconocen que la gobernadora Rocío Nahle, actúa con elemental sentido común de que no puede y no debe cargar con las inconsistencias del gobierno de Cuitláhuac García y que por ley se procede a denunciar los faltantes en salud y en todas las áreas. "Ese muerto no es mío".

Además , de que le descubrieron que andaba jugando al vivo al apoyar al PRI y a Morena como en los tiempos del Tío Fide en que le reclamó a Valentín Ruíz, y la respuesta fue: "a los dos candidatos les di lo mismo". Zúmbale.

Y en otro asunto, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tres personajes de la política nacional se perfilan para la secretaría de gobernación, en que la titular Rosa Icela Rodríguez, pueda resultar candidata de gobernadora de su estado natal, San Luis Potosí.

Aquí, se dice que en la opción de cambio están, Ricardo Monreal, titular de la junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; Marcelo Ebrard, secretario de economía y Alfonso Ramírez Cuéllar, vice coordinador en la Cámara de Diputados. Los tres con doctorado y un perfil de excelente trayectoria en el servicio público y los acuerdos en la operación política. Andale. Así las cosas.