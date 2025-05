Morena corrige reglas y el rumbo político

En aras de fortalecer la unidad y la participación política electoral para el 2027, el consejo nacional morenista, cierra el paso a grupos de poder y a personajes que se habían mostrado rebeldes y desafiantes con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene el mayor nivel de aceptación histórico y en el cénit del poder ha puesto orden en la casa.

No son acciones directas en específico, pero sí a muchos que se sintieron con la capacidad de decidir un rumbo raro, hoy tendrán que volver al orden y a la disciplina partidista para no dañar a Morena con decisiones que estaban fuera del contexto de una auténtica lucha política y además estaban poniendo en riesgo el futuro del partido en el poder.

La presidenta Claudia Sheinbaum, directa y con sensibilidad en tiempo y forma fija las bases del partido con principios éticos de la política con una carta enviada al Consejo Nacional.

También, ha dicho en sus conferencias mañaneras, de todos los temas en donde los "incontrolables" Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, con el clásico doble discurso se han visto en ocasiones obnubilados por las destellantes luces del poder legislativo y que pretenden llevar agua a sus secos molinos por lo que se corrigen con acciones de imperiosa necesidad urgente y sobre la marcha.

Ante la ausencia del liderazgo de AMLO, ya en el retiro político y con un supuesto reemplazo en la figura de Andy López Beltrán, como secretario de organización, enquistado o sembrado por su propio padre para el futuro político, sin experiencia y sin dominio de los atributos naturales de su jefe, la presidenta Claudia Sheinbaum, con acciones directas y sin inmutarse va dando rumbo a la nave morenista en donde muchos y muchas, la quisieron rebasar por la derecha intentando abollarle la investidura pero sin lograrlo.

Aquí, la dirigente nacional, Luisa María alcalde y Alfonso Durazo, coordinador de elecciones, a tiempo pudieron sacar sin problema, los acuerdos que a juicio de la propia presidenta del país, se deben de acatar por todos y todas en el presente proceso electoral en dos entidades como Veracruz y Durango, así como en 16 estados en que se van a renovar las gubernaturas.

Con este gran éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum, quedan establecidas las nuevas reglas para frenar a los grupos de poder morenistas de las decisiones que estaban afectando al partido: nepotismo, gastos onerosos y actos anticipados de campaña de correligionarios o correligionarias auspiciados de los hombres de poder.

Se cambió todo aquello que vaya en contra de la famosa austeridad republicana, que muchos no han respetado del fundador del partido, pero que dejó las bases, pero sus aliados con actitudes de divisionismo de grupos, no acataron y ahora prácticamente a varios se les obliga con la clásica del nudo de simple manita de puerco, y poder detenerlos en su loca carrera de un desenfreno locuaz e irreverente de poder, hasta visiones innecesarias al estilo de Romeo y Julieta de quienes confundieron la política para servirse y no para servir.

Ahora, las reglas son generales y ya se estarán viendo los resultados que permitan a la presidenta Claudia Sheinbaum, el concentrarse en temas torales para el país, que son gobernabilidad, seguridad, comercio y estabilidad política.

En general, la presidenta Claudia Sheinbaum, con un alto nivel de aceptación en México y allende las fronteras, le dan la oportunidad de ir logrando soluciones importantes y definitivas en su mandato en este año con el relevo en gobernación de la titular que se puede ir de candidata, así como en algunas secretarías y dependencias, pero también en la propia sucesión para el 2030, en donde aquí sí el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ha sido un referente obligado de excelente trabajo en la operación política para amalgamar a todas las fuerzas políticas reales con un mismo rumbo con mano suave y firme en favor de la presidenta Sheinbaum, sin problema.

Otros, se perdieron en el espacio como chavos adolescentes, insensatos y atrabiliario pero tienen tiempo de volver al camino de la ecuanimidad política y personal, o simplemente optar por la salida fácil de volver a la oposición de donde olvidaron la lucha y el sentido de un partido político en ciernes.

Además, de que en el momento actual, el orden en la casa prevalece ante todo. Andale. Así las cosas.