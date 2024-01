Morena a superar retos sin AMLO en la boleta electoral

Está muy claro a juicio de los en el análisis de la política que el Partido de Morena, sin AMLO en la boleta electoral será el principal reto a vencer el 2 de junio de este año.

Y muchos creen que a pesar de que hay que superar grandes retos y escollos, hacen falta los verdaderos operadores políticos en Morena, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere de expertos profesionales que ayuden a las verdaderas y auténticas decisiones en entidades como Veracruz, en donde los escenarios alertan de algunas debilidades, que son mayores a las fortalezas.

Por lo tanto, ante una oposición voraz y mañosa, Morena en Veracruz enfrenta un reto serio y que requiere de unidad de todos los grupos políticos y los aliados de los medios de comunicación, con los que existe un lamentable divorcio en estos lares, nunca antes visto.

Y de que sobre todo, se entienda que las elecciones electorales se ganan con estrategias serias y de vencer algunas inercias negativas, que ya no se pueden superar con saliva, sino con realidades.

Por eso, es que hay confianza en que la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado, se ponga pilas y no se deje llevar por falsos escenarios.

No hay que olvidar, o mejor dicho no se puede pasar por alto y no debe olvidarse que en el estado de Veracruz desde la cúpula del poder estatal se apoyó a Porfirio Muñoz Ledo, para la dirigencia nacional y eso demuestra que en política no se puede errar en momentos de decisión. Al tiempo.

Así las cosas.

