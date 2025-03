La guerra del lodo a destiempo

Unos encumbrados y otros respirando por las heridas como es el caso del senador morenista, Manuel Huerta, que se hace el interesante, protagónico y mediático para regar muy bien la flor de su jardín con una ilusión de adolescente.

Y también, a quienes desde las postulaciones municipales se les aparecerá la voladora, porque en política la venganza es dulce o un platillo que se puede disfrutar frío.

Don Manuel, “condenado a ser senador” con alguna realidad en sus dichos, pero fuera de época, toda vez que el que desactivó la operación electoral en contra de la entonces candidata de Morena al gobierno estatal veracruzano, fue el experimentado doctor Alfonso Ramírez Cuéllar, quien cuidó todos los detalles de la situación “especial” en la entidad más politizada del país, informando a detalle a la también candidata presidencial, para contrarrestar la operación que sintieron ganar los aferrados opositores, pero que no les dio, al tener en frente a todo un trabajo de inteligencia calificado, con lo que se logró romper una inercia difícil de quienes anticipadamente disfrutaban en la ficción hasta de repartir puestos, que nunca les llegaron.

Y todo es simple y sencillo, el que tiene la información tiene el poder, y en el caso de Morena, desde los oscuros acuerdos fallidos, se dice que la oposición soñó con ganar el estado de Veracruz, la gubernatura y la presidencia, principalmente, pero no pudieron por la experiencia de don Alfonso Ramírez Cuéllar, y todo un equipo profesional que en tiempo y forma desactivó las traiciones, supuestamente pactadas y evidentes, más el clásico fuego amigo con una intensa guerra de lodo que no les funcionó y que no cruzó la delgada línea roja.

Muchos mediáticos y “operadores” que soñaron asaltar al poder y algunos olvidan como la canción que dice, de mi pasado preguntas todo, que como fue. Tómala.

Aquí, lo que no dice don Manuel Huerta, que a él se la pasaron también de humo, o dejo hacer, o dejó pasar, y también alcanzó un triunfo electoral de rebote a pesar de la situación que se vislumbró se estaba construyendo y no les salió la jugada.

Así es, que como dicen en el rancho, para que las cortas verdes, sí maduras caen solitas.

Ahora, después de la experiencia difícil que se vivió en el estado de Veracruz en la pasada elección en estos lares, todos trabajan en equipo y unidos para enfrentar una elección en los 212 municipios, desde Morena con un liderazgo de mano suave, pero muy firme de la gobernadora Rocío Nahle, que rompe esquemas y paradigmas frente a una oposición real y que buscará recuperar y mantener posiciones para los fines futuristas.

Aunque, sin muchas posibilidades de mejorar, pero cuando menos de mantener vivos los registros de los partidos políticos en decadencia como el PRI.

Y como dice la sabia letra de la canción de José José, ya lo pasado, pasado no me interesa, dirían algunos de los advenedizos que andarán tratando de ganar una elección y ahora van a sentir en carne propia de los efectos desgastante de la infortunada guerra sucia de los tiempos electorales. Ándale. Así las cosas.