El nuevo hartazgo

A tan sólo seis años de la liberación del primer hartazgo de 90 años en el 2018 con AMLO, ahora en poco tiempo se acumula un hartazgo mayor en apenas unos meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, que crece como bola de nieve y sin control.

Y es que los grupos de poder cupulares parecen chivos en vidriería con retórica falaz ante una oposición débil casi inexistente con "la rebelión en la granja". George Orwell (1945)

La realidad de los partidos políticos que luchan por sobrevivir ante los acuerdos perversos del poder de una partidocracia nula, que son parte del guiñol que los mueve en un complejo escenario de intereses que se pagan con cárcel y con sangre, pero al final todos a la mesa de los acuerdos que dan premio.

Ante la injusticia y el reducido campo del imperio del derecho que agoniza en la conformación al vapor de los cuadros de un poder judicial al estilo de Cachirulo con todo y Cuqui la ratita.

El desmantelamiento del poder judicial lo creen necesario para empezar de cero, mal pero se trata de un comienzo a un nuevo ciclo, con pérdida de la autonomía, ahora con la formación de un poder judicial a modo y liniero.

El sistema jurídico con fiscales y jueces de lado del poder del oficialismo, se percibe como una dupla peligrosa para el imperio del derecho.

Pero, ¿que se puede hacer ante la amalgama perversa de buenos y malos en un país que además de la legalidad, pierde la objetividad?

Y es que lograr el control de las instituciones en un marco normativo de legalidad se percibe como la famosa "Utopía" de Eduardo Galeano, de inalcanzable porque caminas y está cada vez más lejos.

El proceso electoral dominguero de los 212 ayuntamientos veracruzanos, con los clásicos comportamientos innecesarios de violencia y de los tiempos idos del comandante "Cobra" del fidelismo.

Ahora, se "cobra", con intereses y posiciones en un mundo de la compleja política extremista de arrebatos de los grupos de poder en la histeria delirante por lograr triunfos inexistentes, improbables y retrógrados, que han puesto en alerta máxima a la población que salió a votar en masa y se dedicó a cuidar las casillas con un alto grado de estoicismo para impedir el clásico mapachismo, que ya no tiene posibilidad, ni forma de actuar ante el avance democrático de los ciudadanos, que no se dejan seducir ni con beneficios oficialistas y menos despensas con gorgojos, que ya no existen y la compra de votos menos, ya no se puede, y no hubo forma de operar al modelo de los del priismo de antes y en extinción, pero en su segunda etapa entra a escena el "chapulineo" normal y válido.

Y como lo diría Gabo en El Amor en los Tiempos del Cólera: el doctor Juvenal Urbino a su amigo Jeremiah de Saint-amour "-Pendejo- ya había pasado lo peor", quién comprobó que su amigo de las partidas de ajedrez se había suicidado al percibir en la habitación el olor de las almendras amargas característico del saumerio de cianuro. Andale. Así las cosas.