Claudia Sheinbaum: histórica aprobación

El desprendimiento natural de colores partidistas, da a la presidenta Claudia Sheinbaum, libertad de las ataduras al origen morenista, que la llevó al poder, pero al mismo tiempo de que ya le afectaba por una herencia maldita.

Ahora, por méritos propios y un amplio margen de operación por lograr su independencia y liberación, debido a que en menos de seis meses tiene el 87 por ciento de histórica aceptación a su persona y a los resultados de su propio gobierno sólidamente construido con acciones precisas y de mucha decisión.

Orgullosamente presidenta de todos los mexicanos, con cinco meses en el poder, la doctora Sheinbaum, ha tenido que enfrentar importantes retos nunca imaginados, y que son parte de los hechos del exterior del país.

La llegada de Donald Trump al poder presidencial de Estados Unidos, ha sido el mayor problema de la doctora Claudia Sheinbaum, pero ahora se cumple a cabalidad una realidad que se quiso hacer una debilidad y que hoy se convierte en una fortaleza de la presidenta de México, su temple frío, a lo que ella llama: "cabeza fría", para no enfrascarse en conflictos innecesarios.

Por eso, es que las amenazas y agresiones manifiestas del gobierno de EU, la doctora Claudia Sheinbaum, las ha enfrentado con verticalidad y decisión, obteniendo importantes victorias frente al magnate presidente que tiene al mundo polarizado.

Ahora, el partido Morena ya no gobierna y no ve como partido en el poder, cuando a la presidenta Claudia Sheinbaum, le ha dado una auténtica fortaleza en su actuación el contar con el respaldo de la sociedad civil, termino que acuñara el filósofo italiano Antonio Gramsci, con su teoría del partido de masas formado por el consenso de la gente.

Por eso, la acción fortuita o no de los que accidentalmente le dieron la espalda en la asamblea informativa del zócalo, a la presidenta esa acción la fortaleció aún más, cuando se vio en redes sociales que la presidenta de México, es respaldada por la gente y no por la nomenklatura de su partido, que se desvincularon de sus decisiones al no acatar la vigencia de la reforma sobre el nepotismo que debe entrar en el 2027 y no en el 2030 como lo postergaron sus "aliados legisladores", y eso le aumentó su fortaleza en el país y allende las fronteras. Al deslindarse de forma natural de su partido.

Con fortaleza y carácter, ahora la presidenta se dispone a darle mayor precisión al avance legislativo sobre seguridad y la desaparición forzada al proponer una reforma significativa a le ley.

En todo terreno, la presidenta Claudia Sheinbaum, parece no ver, y no escuchar a los que pretenden obedecer a una voz que no es la suya, y que supuestamente les dicta directrices.

Pero, la doctora Sheinbaum, sigue adelante haciendo un papel decoroso y decidida a resolver las causas de la múltiples problemáticas que poco a poco va solucionando.

Y también, haciendo los cambios necesarios en el gabinete, sin temor a demostrarles a propios y extraños que la presidenta es ella.

Así lo hizo con el cambio al titular de hacienda en donde Rogelio de la O, pasó a ser un asesor de palo, y entró al relevo Edgar Amador.

Por lo pronto, los que andan de protagónicos, pitonisos y renuentes a no reconocer su liderazgo natural, se van alineando y los que no tendrán que pasar a la fría banca y no precisamente comercial. Andale

En el estado de Veracruz, igualmente la gobernadora Rocío Nahle, va corrigiendo el rumbo sobre la marcha del tiradero que dejaron los que se fueron, y con excelentes resultados trabajando mucho en todo el territorio.

La mandataria veracruzana, va resolviendo principalmente los temas de la inseguridad a una problemática heredada, y los que se acumularon por la inactividad del pasado gobierno estatal de la ignominia.

Con carreteras destrozadas y una obra pública invisible, el trabajo ahora es a marcha forzada con buenos resultados.

A pesar del fuego amigo de quienes se sienten paridos por los dioses. La gobernadora estoica, sensible al pueblo y de presencia cercana a la gente, rompe esquemas del viejo régimen al que se ligó el personaje que gobernó para familiares y amistades, y al que nunca los ciudadanos se le acercaron por que no estuvo a la altura de los retos del estado más politizado del país.

Hoy son otros tiempos, al desactivarse el proyecto de quienes pensaron traicionar a Morena en tierras veracruzanas. Órale.

Y los paisanos de estos lares, felicitaron al licenciado Miguel Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz en ocasión de su cumpleaños. Y los buenos deseos para él y su esposa Christian Magnani, con su hijo Miguel Alemán Magnani, por los grandes resultados del jefe de la dinastía Alemán, todo un personaje caballero de la comunicación y de la política.

Por cierto, en el aniversario de la expropiación petrolera, tres estaciones de servicio sin operar una en Veracruz en Río Medio en la calle de Dos Bahías, y dos en Boca del Río en La calzada Lázaro Cárdenas y en el bulevar Adolfo Ruíz Cortines.

Algún santo tendrá que hacer el milagro de favorecer a las fuentes de empleo y las inversiones en ese rubro con recuerdos a los trámites del paquidermo reumático, que sigue caminando lento en la alta burocracia de la paraestatal y sin que nadie resuelva el atraso en la creación de fuentes de trabajo, porque a muchos les vale. Así las cosas.