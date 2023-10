Aspirantes de Morena a Defensa de la 4T

Octubre 23, 2023, 07:20 a.m.

Por: Raúl López Gómez Fecha: Octubre 23, 2023, 07:20 a.m.

Andan “movidos” los aspirantes a la Defensa de la 4T en Veracruz.

Todos con la ilusión a cuestas y con dados cargados o no. Todos con la fe inquebrantable en la decisión de la gente para la encuesta a la decisión final para finales del presente mes.

Rocío Nahle, con sus simpatizantes anduvo por la Cuenca del Papaloapan.

Eric Cisneros, en una caravana en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.

Sergio Gutiérrez, Manuel Huerta, Zenyazen Escobar y Citlalli Navarro, por diversos puntos del territorio veracruzano en amplio diálogo con la gente.

Sin ningún tipo de rivalidad, a los aspirantes les ha faltado llegar en la unidad y hacerlo patente, como sucedió con los aspirantes en la ciudad de México, que llegan en la unidad y a aceptar el resultado

Veracruz es otra cosa es el auténtico calor político de simpatías y de grupo muy manifiesto, sin visos de una proclama de unidad.

La realidad ante el anticipo de las actividades políticas, los ciudadanos se muestran ajenos y desinteresados a lo que suceda entre los aspirantes.

Porque creen que ya esta todo decidido y es crónica de una victoria, con pan de lo mismo a pesar de sueños, anhelos y las ilusiones pero de alcanzar una diputación o senaduría entre los aspirantes que despiertan pocas pasiones y tengan una lucha de intensidad política con muchos problemas por atender en el presente y futuro.

Pero indudable es que Morena y sus aliados y tienen pase de abordar para la gubernatura de Veracruz en el 2024, sin problema.

Hay guerra sucia en algunos videos que buscan cambiar el rumbo del resultado, pero eso es imposible, la aplanadora morenista esta bien aceitada y bujías nuevas.

Entre los del Frente Amplio por Veracruz, sólo quedan Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, ambos con fortaleza para la recta final.

Héctor Yunes Landa, estuvo en Camarón de Tejeda tomando protesta a delegados de Alianza Generacional en el ramo campesino en tres delegados en el sur, centro y norte del estado.

Ahí, Axel Frankerberger Méndez tomó protesta como dirigente de la Alianza para el campo, Sector Agrario de Alianza Generacional, organismo que preside Héctor Yunes Landa.

En otro asunto, entre los priistas de la vieja guardia se soltó el calambre de fin de semana en contra de duartistas que supuestamente andan ya a salto de mata con órdenes de aprehensión.

Los mismos nombres de siempre, que se les quiere poner en la picota ya como clientes, y que hay quienes creen que se trata de que no se muevan, no operen y se queden estáticos por lo que viene, y no por el clásico vómito negro. Así las cosas.

