Cambios en el gabinete estatal, en puerta

Columna: En la mira

Marzo 22, 2022, 07:23 a.m.

Por: Silverio Quevedo Fecha: Marzo 22, 2022, 07:23 a.m.

Al igual y como sucedió al término de las pasadas elecciones intermedias donde Morena y sus aliados ganaron la mayoría de las diputaciones federales, locales y ayuntamientos ahora ha trascendido que habrá nuevos cambios en el gabinete estatal como ocurrió entonces.

En aquella ocasión salieron los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena Cerón, y de Medio Ambiente, Rocío Pérez Pérez para que llegaran Evaristo Ovando Ramírez y Juan Carlos Contreras Bautista, respectivamente. Ahora los trascendidos apuntan en primer lugar a la secretaría de Turismo, Xóchilt Arbesú Lago, quien ya como lo hemos venido diciendo no ha logrado detonar la industria sin "chimeneas" y como ejemplo puede ser la Cumbre Tajín de este año que en su inauguración se vio con poca afluencia.

De hecho hay quien asegura que después de consumarse ese fracaso donde se invirtieron 30 millones de pesos le pedirán su renuncia, pero lo más grave es que hay un tema de lealtad que también pesa ya sobre la funcionaria y que no le perdonarán ahora que la sucesión en Veracruz ha sido adelantada por un personaje que se dice minatitleco.

La funcionaria se ha ido por el camino alterno escuchando el canto de las sirenas y se olvidó de quién la impulsó para llegar al cargo que ostenta.

El otro que está en la "cuerda floja" es el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, que ha vuelto a estar en el "ojo del huracán" por el pliego de observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a la entidad y que lo ha evidenciado con una mala administración pero además sospechoso manejo de los recursos.

Y es que tal y como se informó en su momento la ASF concluyó observaciones por 135.2 millones de pesos, pero lo que no salió a la luz pública es que el 85 por ciento de esas transferencias de recursos federales fueron para la Sedesol estatal.

A ese monto se suman los que en su momento el Órgano de Fiscalización Superior le detectó en la cuenta pública del 2020 que ya le había ocasionado problemas con el titular del ejecutivo.

Ambos pues están siendo analizados con lupa y ya ha trascendido que sus expedientes están en el escritorio de quien manda en palacio de Gobierno para de un momento a otro llamar a un relevo a mitad del camino de la actual administración estatal.

MUY EN CORTO

AVANZA LA VACUNACIÓN Y EL TURISMO. Si bien no hay que echar las campanas al vuelo, el país se declaró en semáforo verde este fin de semana; lo que se desconoce sin embargo, es si ya es un paso a poder hablar del fin de la pandemia o al inicio de la normalidad, lo que es cierto es que restaurantes, hoteles y centros comerciales, al menos en la conurbación Veracruz y Boca del Río registraron lleno este fin de semana.

Especialistas por otro lado, señalan que aún no es tiempo de declarar que la población deje de usar el cubrebocas, pues los contagios prevalecen entre la población que no ha sido vacunada y aún en los inoculados, y tampoco se puede descartar que aún con el refuerzo de la dosis anticovid se pueda garantizar que no habrá un efecto grave en algunos organismos.

Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la vacunación en su tercer refuerzo está alcanzando ya su totalidad en la entidad veracruzana, al menos en esta semana prácticamente se cubrió la totalidad del estado.

Y el gobierno federal anunció que la próxima semana se estará cubriendo a cien municipios más con la segunda dosis para los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

En tanto solo faltarán 55 municipios para concluir con el total de la población veracruzana en ese rango.

Es decir, por la vacunación no se puede decir que exista omisión, sino más bien es quienes se resisten a aplicarla y quedarán vulnerables, y al momento, tampoco se sabe si será necesaria una cuarta dosis de refuerzo en general para los adultos mayores y el resto de población, lo que si es que la gente ha empezado a hacer su vida normal, y aún con las medidas decretadas en cuanto a sanidad, uso de gel y cubrebocas, existieron llenos en las sitios turísticos de la conurbación, lo que alienta a un repunte de la economía.