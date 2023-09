Café jarocho

Septiembre 14, 2023, 07:30 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Septiembre 14, 2023, 07:30 a.m.

Pues resulta que ya los médicos enfermeras y personal administrativo que labora en el hospital regional de Veracruz -principalmente en el ala azul- ya están pensando en hacer la vaquita para juntar una lana y comprar ventiladores de perdido ya que no cuentan todavía con aire acondicionado.

Desde el mes de abril los usuarios de este nosocomio y personal que labora ahí tiene que soportar el clima tropical que se vive al interior del hospital incluso ahora les ha dado por abrir las ventanas sin embargo esto es insuficiente para ventilar y combatir el calor que padecen a diario.

Esperan que ahora, con la efervescencia política, volteen a ver las necesidades y carencias que aún tiene el hospital para qué tomen cartas en el asunto las autoridades correspondientes.





No hay que desinformarse

Aun cuando la pandemia del Covid ha dejado de ser una situación potencialmente mortal como en años anteriores, muchas personas continúan culpando a la enfermedad y sobre todo a la vacunación por el reciente fallecimiento de varias personas en la vía pública en la conurbación.

Resulta preocupante leer en redes sociales los comentarios de personas que aseguran que estas personas (la mayoría de la tercera edad), fallecieron como consecuencia de, entre otras cosas, la composición química o los cambios que generan en el ADN las susodichas vacunas contra la enfermedad.

Por ello es necesario tener cuidado con la desinformación que circula a través de las redes sociales.





¿Vida extraterrestre?

Vaya polémica que ha generado la muestra de dos cuerpos no humanos en la Cámara de Diputados, realizada por el ufólogo Jaime Maussan y otros expertos.

Hasta el Instituto de Astronomía de la UNAM se pronunció al respecto, luego de que en su presentación con legisladores federales, Maussan afirmara que hay investigaciones respaldadas por la UNAM sobre estos cuerpos. En su comunicado subraya la importancia de la búsqueda de vida extraterrestre desde una perspectiva científica.

Y señaló que, hasta la fecha no existe evidencia observacional o experimental que respalde la existencia de vida extraterrestre o de visitas de civilizaciones de otros mundos.

Los memes y burlas no han parado, desde quienes comparan los cuerpos no humanos presentados con baby Yoda y quienes se preguntan quién llevó este tema a la Cámara de Diputados. Vaya que quien no sabía del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna ahora sí lo tendrá presente. Dijera la Chica Dorada: “lo importante es que hablen”.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas