Café jarocho

Por: Los reporteros Fecha: Agosto 29, 2023, 07:05 a.m.

El alcalde del municipio de Miahuatlán, Óscar Suárez Sánchez, relacionado al grupo político del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, junto con la síndica Nellyda Anahí Bárcenas Vitte y su hermana YarethBarcenasVitte, deberán responder ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la agresión que sufrió este domingo la periodista Verónica Huerta.

La comunicadora denunció a través de un video que una de las unidades del DIF Municipal fue utilizada para el evento que encabezó Claudia Sheimbaum en el velódromo de Xalapa.

Además el alcalde Héctor Óscar Suárez Sánchez debe explicar el uso de vehículos oficiales en un acto partidista y que el mismo fuera manejado por un policía de ese lugar. El alcalde, también estuvo en el evento, pero viajó en otro vehículo, presuntamente también oficial”.

“La síndica del ayuntamiento de Miahuatlán, Nellyda Bárcenas Vitte, debe renunciar al cargo y junto con su hermana Yareth y sus otras tres “amigas”, deben ser procesadas por la agresión a la reportera Verónica Huerta. La @FGE_Veracruz debe actuar”.

¿A dónde mandó Patricia Lobeira el recurso de los parquímetros?

La alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira, para presionar al Instituto Nacional de Antropología e Historia a aprobar el proyecto del centro histórico, amenazó con usar el recurso en otras acciones.

Sin, embargo, recientemente informó que será hasta el próximo año cuando se lleve a cabo la obra. Ahora la pregunta es: ¿Dónde quedó o va a quedar el recurso del actual ejercicio fiscal?

Cabe recordar que el presupuesto de este año debe ejercerse en tiempo y forma. Entonces, ¿cuál era su prisa y, sobre todo, en que invertirá el recurso?

Esperemos que pasen los días y que den información sobre la utilización de los recursos públicos que se han obtenido, entre otras cosas, de las multas y cobro por el servicio de parquímetros ubicados en el centro histórico de Veracruz.

Veracruz se ‘cae’ a pedazos

A los del ayuntamiento de Veracruz la ciudad se les hunde literalmente a pedazos. Por todos lados hay hundimientos, y como tapan por fracciones, apenas terminan un tramo y se les abre otro.

Es verdad que lo arenoso del suelo no ayuda mucho, pero también es cierto que antes componían cuadras completas y no en trozos como hacen ahora. La calle Mario Molina es un ejemplo de lo que no se debe hacer.

Y si esta es la muestra de cómo se encuentra el centro de Veracruz, falta darse una vuelta por las colonias donde -aunque los ciudadanos paguen impuestos- no hay inversión en obra pública y las calles se les “caen” prácticamente a pedazos.

