Café jarocho

Por: Los reporteros Fecha: Agosto 22, 2023, 07:05 a.m.

Que siempre no iniciará este año la rehabilitación del Centro Histórico de Veracruz. La alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez dijo que por tema presupuestario no arrancará este 2023 el proyecto el cual por cierto aún no está definido.

Tanto presionar al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que agilizara los permisos requeridos y ahora qué da luz verde, resulta que no alcanza el presupuesto.

La alcaldesa panista aseveró que la primera etapa consistirá en el cambio de tubería, en poner cableado subterráneo, reencarpetado de calles en concreto hidráulico, banquetas y rehabilitación del zócalo.

El gobernador da cátedra de comunicación social

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, se subió al tren y dedicó espacio en su conferencia de prensa de este lunes para hablar de Yahritza y Su Esencia. El mandatario afirmó que a los hermanos les falta un buen manager que les aconseje lo que deben decir cuando los entrevistan, pues la “metida de pata” despreciando la comida mexicana se debe ver como un error que cometieron niños sin ninguna mala intención.

Saber que ya es mucha pérdida de tiempo que el mandatario veracruzano le dedique espacio a estos temas, habiendo muchos otros de más importancia e interés para la sociedad jarocha.

El mandatario no solo sigue poniéndose nervioso cuando reporteros del puerto, ajenos a su zona de confort en Palacio de Gobierno, lo abordan cuando visita la zona conurbada, en cuestión de imagen deja mucho que desear y de tiro por viaje es la burla de los usuarios en redes sociales, gracias a su mala estrategia de comunicación, en fin, el burro hablando de orejas.

Ya se sabe por qué se va la luz

Ya se supo el verdadero motivo por el que varias familias sufrían de constantes apagones en Medellín de Bravo. Y es que en el periodo más caluroso del año, sin avisar, la energía eléctrica se iba a diferentes horas.

Pues resulta, en palabras del alcalde Marcos Isleño, que estos cortes repentinos y largos de luz, son a causa de que los transformadores ya no pueden con tanta gente y el uso que se le da a la energía eléctrica. Se necesitan unos con mayor capacidad para abastecer de buena manera a los fraccionamientos y colonias del municipio medellinense.

La CFE comentó que los apagones no son producto de una supuesta mala infraestructura de equipos, si no por el exceso de gente que habita en la zona.

Ahora solo queda esperar el momento en que se hagan estos cambios de transformadores; a ver si con los próximos frentes fríos vuelve a ocurrir lo mismo. Habrá que esperar y confiar en que ya los apagones no seguirán.

