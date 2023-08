Café jarocho

Agosto 13, 2023, 07:00 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Agosto 13, 2023, 07:00 a.m.

Lo que está de moda de las corcholatas presidenciales ahora un periodista de nombre Arturo Cano hace un retrato biográfico de Claudia Sheinbaum y empieza la historia desde que se inició su vida estudiantil en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí conoce a los miembros del comité de lucha estudiantil del 68, ella no participó era muy pequeña, pero se interesó en esa batalla donde murieron muchos jóvenes por la represión del entonces presidente Díaz Ordaz.

Posteriormente se casó con uno de los dirigentes Carlos Imaz, con el tiempo se separaron, se trata de una serie de entrevistas realizadas cuando ella llega a ser la jefa de gobierno de la ciudad de México.

En el pasado se escribían las biografías de los personajes importantes cuando habían fallecido, ahora quieren hacerse presentes por motivos políticos.

Al líder de Morena, Mario Delgado, le preocupa la Ciudad de México por la grave pérdida que tuvieron en votos en las elecciones del 2021, donde los capitalinos se le voltearon y le quitaron la mitad de las alcaldías, los “puros” la tribu original se lo achaca al senador Ricardo Monreal quien mostró su músculo en la zona metropolitana y lo pone a disposición del tabasqueño Adán Augusto López Hernández, con el fin de emparejar los cartones en el proceso que se lleva a cabo y que termina el día 27 de agosto.

La rebeldía de Cisneros

Militantes y directivos del PAN se han acercado a la reportera de Imagen para que vuelva a insistir ante el presidente López Obrador que el secretario de gobierno Eric Cisneros no ha acatado la orden del mandatario de retirar su imagen de los espectaculares y reiteran lo que paso en Puebla donde el gobernador cesó a su secretario por no responder al reclamo presidencial y en Veracruz algo ocurre para mostrar esa rebeldía, que no se respetan los ordenamientos del jefe de las instituciones, mostraron cerca de cuarenta fotos de esos promociones particulares del funcionario estatal y amenazan con llevarlas a la Cámara de senadores.

Le llueve duro y tupido al bajacaliforniano que dice que nació en Otatitlán en la Cuenca del Papaloapan.

En el olvido Jorge Winckler

Esta semana cumplió un año de estar en una prisión de alta seguridad en Almoloya el que fuera fiscal general de Veracruz, el abogado particular de los neopanistas Yunes, Jorge Winckler, que fue comisionado para armar los expedientes en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien por cierto ya está cerca de cumplir su sentencia en un reclusorio de la Ciudad de México.

De lo que se quejan los amigos y familiares de Winckler Ortiz es del olvido en que tienen los Yunes a su gran amigo, quien los protegiera de las acusaciones que pesa sobre ellos y la necesidad que el exfuncionario estatal demuestre su apoyo económico, pero sobre todo moral, porque pasan las semanas y sigue en una pequeña celda encerrado, situación que no imaginó cuando disfrutó del poder y el dinero que operó como el implacable fiscal en contra de los enemigos políticos del poderoso clan familiar quienes disfrutan plenamente de los recursos públicos que llegaron a sus bolsillos.

El pasado miércoles sus abogados lograron una suspensión provisional para que una próxima audiencia se revise y se pueda eliminar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

