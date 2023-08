Café Jarocho

Agosto 03, 2023, 07:20 a.m.

Por: Los reporteros Fecha: Agosto 03, 2023, 07:20 a.m.

El que parece piñata del Poder Judicial de la Federación es el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien un día sí y al otro también le dan palo los jueces federales. En esta ocasión, es por la reinstalación que consiguió la magistrada Gladys Pérez Maldonado, a quien al inicio de la administración estatal se le negó la posibilidad de concluir su periodo en el Poder Judicial del Estado para acomodar a perfiles afines al gobierno estatal.

A través de un amparo, la magistrada consiguió ser colocada nuevamente en la tercera sala como presidenta; además, el Consejo de la Judicatura del Estado deberá pagar sueldos y prestaciones caídas desde el 2020.

El regreso de la magistrada Gladys Pérez no solo supone un golpe para una decisión que fue impulsada -aunque se niegue- desde las entrañas del Poder Ejecutivo, sino que significa enroques para mover a quién ya ocupaba su puesto.

Da la casualidad que quien fue removida de la titularidad de la tercera sala es Ailett García Cayetano, hermana de la secretaria del Trabajo, Dhoreny García Cayetano, una de las personas del primer círculo del gobernador Cuitláhuac.

A la magistrada Ailett no le quedó de otra que enviar un mensaje con buenas vibras para hacer notar que no le afecta el cambio. Algo seguro es que ya le encontrarán otro espacio en el Poder Judicial del Estado.

Socavones acaban con vehículos en Veracruz

Ahora ya no es la falta de agua ni la decadencia en el servicio de energía eléctrica. Las recientes lluvias han dejado ver qué la obra pública en la conurbación de Veracruz necesita una manita de gato, pues no hay una sola colonia que no se encuentre con calles inundadas.

Eso pone en riesgo el caminar de la ciudadanía que tiene que buscar vías alternas para poder llegar a sus destinos, tanto de trabajo como al de sus hogares y escuelas.

Vehículos se han visto afectados al quedar atrapados en medio de socavones, algunos han podido contarla, pero otros no.

Las grandes inundaciones en las colonias populares de Veracruz ya han dejado víctimas en lo que va de este periodo de lluvias. Veremos cómo termina la temporada, si con más deslaves e inundaciones o una mejora en las obras hidráulicas.

Patricia Lobeira no atiende calles de Dos Lomas

El delegado de Programas del Bienestar en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se fue con todo contra el gobierno municipal de Veracruz encabezado por la panista Patricia Lobeira Rodríguez.

Y es que el delegado federal acudió a inaugurar el Banco de Bienestar de Dos Lomas, en el municipio de Veracruz, dónde criticó que la autoridad municipal no haya ni siquiera arreglado la calle principal, la que por cierto es la única salida de esta zona donde la mancha urbana ya llegó.

Sin decir nombres, reprochó que "los que mal gobiernan" el municipio de Veracruz no atiendan las necesidades del pueblo.

"Cómo si Veracruz fuera el malecón, la plaza central y nada más eso, no piensan en las colonias populares, se ve que ni van", dijo el delegado quien recibió a la subsecretaria de Bienestar en esta colonia.

