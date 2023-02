Café jarocho

Febrero 26, 2023, 07:00 a.m.

Los oradores de la marcha de hoy

¿Quién se imaginan que serán los oradores de hoy en la marcha organizada por los amargados opositores que perdieron prebendas económicas? El ministro en retiro José Ramón Cossío y la periodista Beatriz Pagés de la olvidada revista Siempre que dirigiera su padre, el tabasqueño José Pagés Llergo. Habrá otro orador que se espera que sea una sorpresa ya que se negaron a dar su nombre los organizadores que no se sabe si por pena o un presunto aspirante presidencial de la disminuida coalición de Va por México.

Que ganas de echarle perder un bonito domingo a los capitalinos y sobre todo llevarlos al Zócalo. Los hijos de estos padres de familia no entienden en contra de qué o de quién es la protesta. En el puerto de Veracruz ni el PAN se asoma por lo de García Luna y el PRI no tiene gente para acarrear.

El lema que preparan es "corruptos unidos jamás serán vencidos".

El pueblo ni perdona ni olvida

Es un clamor generalizado del pueblo de México que sea enjuiciados los expresidentes del PAN Vicente Fox y Felipe Calderón, al gobierno federal le corresponde actuar con firmeza en contra de estos reconocidos cómplices del narcogobierno en que se devolvieron durante dos sexenios.

Son los dos expresidentes calificados como culpables por ser los responsables directos de tener bajo su mando a Genaro García Luna que acaba de ser declarado culpable por un jurado de los Estados Unidos de los cinco delitos de los que está acusado.

El enriquecimiento ilícito no se puede ocultar y el que no fuera expulsado de sus gobiernos, sólo se entiende que los millones de dólares que entregaban los narcotraficantes era repartido, aunado al saqueo de más de 700 millones de dólares del erario público federal que para ello requería la autorización presidencial. No hay salidas y su culpabilidad de los expresidentes de Acción Nacional es manifiesta.

No se puede dejar al margen que el consentido de Felipe Calderón y de Vicente Fox con sus respectivas esposas Margarita Zavala Gómez del Campo y Marta Sahagún era en ese entonces el neopanista que al igual que García Luna se enriqueció en el ISSSTE el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Resurgen las narcofosas

Este fin de semana se volvió muy activo de nueva cuenta y como hace unos años, el tema de las fosas comunes.

Se ha catalogado a Veracruz como una gran fosa, nada orgulloso ese calificativo para una entidad que debería ser primero en turismo en desarrollo económico o en la agricultura.

En cambio ahora, salta como una de las entidades que más desaparecidos tiene y con másactividad para encontrarlos, desde Arbolillo en Alvarado, a Las Choapas en el Sur y en la zona Norte en Poza Rica

Este fin de semana también los colectivos reactivaron su trabajo acompañados de la Guardia Nacional y tuvieron ya resultados positivos en el fraccionamiento Valle Dorado, entre La Antigua y el puerto jarocho.

Ese lugar parece seguir los pasos de los hallazgos hechos con decenas de cuerpos en colinas de Santa Fe.

Lamentable pero una esperanza para los cientos de familias que tienen desaparecidos a sus seres queridos en la mayor época de violencia y cruenta que se haya vivido en Veracruz, los últimos gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes y ahora la violencia sigue con Cuitláhuac García.

La tortilla por las nubes

Las amas de casa tendrán que buscar alternativas y hacer malabares para darle de comer a sus hijos y a la familia completa.

Primero el aumento desmedido en huevo, limones, aguacate y ahora, la tortilla.

Se ha anunciado que a partir de los primeros días de marzo subirá por lo menos dos pesos.

Pronto en las mesas de los hogares en lugar de tortilla se comerá con bolillos y se le quitará la vitamina T de la dieta a los mexicanos.

