Café jarocho: Se hizo el gracioso y terminó retrocediendo

Se hizo el gracioso y terminó retrocediendo

Eric Cisneros Burgos rompió el silencio y también el exilio. El exsecretario de Gobierno de Cuitláhuac García decidió reaparecer en la última semana, paseándose en la capital del estado, en donde se paseó en el mercado de La Rotonda, desde donde difundió una fotografía donde se le ve sonriente.

En el puerto de Veracruz también intentó hacer su numerito. Nos cuentan que planeaba pasearse por los portales, donde los reporteros de la fuente política suelen reunirse. Iba a dejarse ver, pedir un café, posar para las cámaras. Pero nunca llegó. Lo dejaron esperando... o mejor dicho, prefirió no arriesgarse. Ese mismo día, la gobernadora Rocío Nahle encabezó la Mesa de Seguridad en La Boticaria, junto a la propia Hernández Giadáns.

¿Coincidencia? Poco probable. En política, los símbolos importan, y el suyo fue claro: miedo. No al castigo judicial, sino al látigo político. El que duele más. El que llega sin bravuconadas y sin advertencias, con el sello de quien gobierna y manda.

Cisneros fue perdiendo a todos. A los aliados, a los subordinados, a los aduladores. No entendió los mensajes. Hoy, ni siquiera puede caminar con libertad por el estado que un día creyó suyo. Y sin embargo, insiste en reaparecer, como quien quiere seguir jugando en una partida que ya terminó.

El problema de Cisneros no fue haber tenido poder. Fue no saber cuándo dejar de usarlo. Y en política, como en el billar, hay que saber cuándo la bola ocho ya no tiene jugada.

Pepín eligió la sopa que se sirve caliente

José "Pepín" Ruiz no tardó mucho en leer el nuevo termómetro político de Morena en Veracruz. Superado el proceso interno, el diputado local se decantó por lo que muchos ya esperaban: se alineó. Hoy lo vemos recorriendo calles, tomándose fotos y sonriendo en mítines al lado de Rosa María Hernández Espejo y Bertha Ahued Malpica, candidatas a las alcaldías de Veracruz y Boca del Río.

La señal es clara: Pepín no se va a quedar a ver el tren pasar. Eligió subirse a la locomotora guinda y poner su capital político al servicio de la causa. No lo hace por romanticismo ni por puro idealismo de partido. Lo hace porque sabe que el corredor Veracruz-Boca es el tablero clave del estado y que quedarse al margen sería, políticamente, una forma elegante de extinguirse.

Solo había de dos sopas: sumirse o sumarse. Y Pepín, que no es ningún novato, eligió sumarse. Porque en Morena el mensaje ha sido inequívoco: o estás con el proyecto, o te ves desde fuera. Lo aprendieron otros antes que él y hoy hacen fila desde la banca esperando una segunda oportunidad que tal vez no llegue.

Con esta jugada, el diputado local asegura visibilidad y futuro. Y al mismo tiempo, fortalece a las candidatas en un momento donde toda estructura cuenta. En un corredor donde históricamente ha dominado la oposición, cada respaldo local es oro en campaña.

Pepín no será la estrella, pero es un operador que entiende los tiempos y los equilibrios. Y en este momento, para Morena, eso vale más que cualquier aspiración personal mal encausada. Se subió, sí. Pero también se ubicó.