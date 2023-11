¿Qué le ocurrió a Héctor Noguera en Veracruz?

Noviembre 11, 2023, 07:00 a.m.

Vecinos de la colonia Zaragoza, principalmente de la zona de Lafragua y Bolívar han reportado asaltos a casas habitadas por adultos mayores, quienes apuntan a que se trata de una banda que se dedica atracar a abuelitos solos, pues los ven como blancos fáciles. Consideran que una de estas víctimas, fue el comunicador Héctor Noguera, quien vivía solo y tenía alrededor de 80 años de edad, quien la noche del jueves fue encontrado muerto. Aunque al momento circulan dos versiones, una que apunta a un asalto que acabó con su vida, pues faltaban pertenencias del escritor, y la otra que indica que falleció de un infarto, aún no se tiene una versión oficial, sin embargo, los vecinos y familiares aseguran que fue víctima de la delincuencia que se ha incrementado a raíz de las obras que se realizan en esa área que permanece bloqueada y muy solitaria por las noches.

¿Y las calles pa’ cuándo?

Ahora que la alcaldesa Patricia Lobeira parece andar en campaña, y no pierde oportunidad para publicar en sus redes sociales las actividades que realiza, hasta si se come un volován, si se toma una coca o desayuna tacos en algún fraccionamiento, debería de darse una vueltecita por colonias en donde no se puede ni pasar porque las calles están intransitables.

Aunque es poco probable que lo haga, pues si no camina ni por las calles del Centro Histórico, que está a punto de convertirse en un lugar fantasma, por lo solitario y abandonado que luce, y más ahora con el cierre de otros comercios que vivieron épocas doradas hace años.

También a los vecinos del Fraccionamiento Floresta les vendría bien una visitadita de la alcaldesa y sus redes sociales para que sea testigo de la falta de luminarias y seguridad en la zona, y ya ni qué decir de otros lugares y colonias, como la colonia 21 de abril, en la que ni los más valientes se animan a caminar después de las 7:00 de la noche por sus calles.

Reforestación para Veracruz

Un nuevo frente frío se avecina a costas Veracruzanas queremos saber si el Ayuntamiento de Veracruz tiene algún plan de reforestación para reponer los árboles que vayan cayendo durante esta temporada de nortes, pues vemos que van, cortan los árboles caídos y se los llevan, pero no vemos que los repongan.

Si bien vemos que a veces plantan algunas palmeras y arbustos, los grandes árboles de decenas de metros de altura son una pérdida valiosa para el ecosistema urbano que toma años y años en reponerse, pero parece que no hay intenciones de solucionarlo y solo dejan “pelona” a la ciudad.

Cada año se pierden decenas o hasta cientos de árboles y con el problema del calentamiento global encima, el horno en el que se ha convertido la ciudad solo va empeorando por cada centímetro de sombra natural que nos proporcionan, volviendo el ambiente en un verdadero infierno durante los meses posteriores.

