Morenistas contra PePRIn Ruiz

Nos cuentan que unas mil firmas fueron enviadas a Mario Delgado, dirigente estatal de Morena, para pedir que cierre la puerta a Pepín Ruiz Carmona en su intentona para buscar la candidatura a la diputación local en el distrito 15.

En la misiva, se destaca el esfuerzo de militantes que fundaron el partido Morena en Veracruz y Boca del Río, bajo los ideales de no robar, no mentir y no traicionar, atributos que afirman no tiene el expriista.

Del mismo modo, se describe su pasado en la función pública y se adjuntan pruebas de su supuesta mala gestión al frente del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, que mandó a la calle a unos mil 500 trabajadores y cedió la operación del agua a una empresa privada.

En resumen, los morenistas ya lanzaron la primera advertencia a la dirigencia nacional para señalar el negro historial de Pepín Ruiz, y esperan recibir eco, de lo contrario será a ras de calle en donde afirman que mostrarán su rechazo.

Sin frenar la modernidad de Veracruz

La resistencia de los artesanos del Malecón de Veracruz ante la propuesta de reubicación de sus locales en el contexto de la construcción de la Plaza Heroísmo ha tomado un giro notorio. En diciembre pasado, cuando se consultó al representante Ángel Hernández Ramos sobre la postura de este colectivo, este derivó la responsabilidad del tema hacia Asipona, dejando entrever la falta de una posición clara.

Ahora, en una aparente contradicción, los mismos artesanos se expresan en contra de la reubicación, manifestando su descontento frente a la perspectiva de perder sus espacios en el emblemático Malecón.

La construcción de la Plaza Heroísmo parece haber desatado una polémica entre los actores involucrados, con los artesanos defendiendo su arraigo en el Malecón y cuestionando los motivos detrás de la reubicación. Este episodio pone de manifiesto la importancia de una comunicación transparente y efectiva entre las partes involucradas, así como la necesidad de considerar cuidadosamente las perspectivas y necesidades de los artesanos locales en el proceso de desarrollo urbano.

Urge sacar para la campaña

En la oficina de Tránsito municipal de Veracruz llegó la orden para redoblar esfuerzos y generar mayores ingresos propios a través de la aplicación de multas a los automovilistas incautos, el motivo es ahorrar lo más que se pueda porque a medida que se acerquen las campañas electorales le van a bajar dos rayitas a sus ansias.

Los jefes de Tránsito ya dijeron a sus subalternos que la alcaldesa panista Paty Lobeira sabe que los retenes recaudatorios no son para nada populares entre los votantes, por eso cuando sea el momento se van a pausar para hacer pensar a los porteños que todo marcha bien del lado del PAN.

Pero mientras eso pasa, una de las estrategias es aprovechar la saturación en los módulos de licencias para ir a la casa de los conductores, pues seguro más de uno no ha podido renovar su permiso para conducir.

