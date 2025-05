Café Jarocho: En penumbras y en el Infierno

En penumbras y en el Infierno

Los cortes de luz siguen siendo un problema característico de la temporada de calor, pues de la nada varias colonias y fraccionamientos se quedan a oscuras por largas horas.

Durante este fin de semana, al menos cuatro colonias se han quedado sin luz por al menos 12 horas, sufriendo las consecuencias del calor y sin tener alguna respuesta.

Aunque aún no hay muchos casos como el año pasado, y esto se podría deber a que la CFE y demás compañías realizaron un mantenimiento adecuado para que no les cayera la ciudadanía, esto parece no ser suficiente, pues los ciudadanos siguen sufriendo de apagones durante la temporada más calurosa del año.

Atención al huachicoleo

El saqueo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas en ductos continúa siendo un problema vigente en México, que genera pérdidas económicas por unos 300 millones de dólares anuales.

Existen poliductos de hasta 60 kilómetros de longitud en los que se han localizado más de 4,500 tomas clandestinas.

Sin embargo, este delito, si bien ahora es menos frecuente, representa un riesgo mayor para la seguridad de la población.

Anteriormente el mayor volumen de robo de combustible ocurría en las propias plantas de procesamiento, donde las cantidades sustraídas eran considerablemente superiores a las que hoy se extraen de los ductos.

No obstante, los robos actuales, aunque menores en volumen, son más peligrosos en consecuencia de la improvisación con la que se perforan los ductos y la cercanía con zonas habitadas.

Si bien este delito se presenta en diversos estados del país incluyendo a Veracruz que cuentan con infraestructura de ductos, es en el centro de México donde se registra la mayor incidencia.

En el caso específico de Veracruz, el robo de combustibles se presenta en los poliductos que cruzan la entidad, aunque con menor intensidad que en otras zonas de la zona golfo.