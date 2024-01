La solidaridad política se enseña en el ring

Enero 16, 2024, 07:09 a.m.

Por: José Luis Enríquez Ambell Fecha: Enero 16, 2024, 07:09 a.m.

Cuando se habla y trata de momentos de una competencia política y electoral -que además puede resultar histórica como se aprecia ahora- uno de todos sus elementos básicos es la solidaridad, y si ésta no se enseña en el ring, es pura demagogia.

La sociedad en México y Veracruz -hoy está dividida y en algunos sitios fragmentada y enfrentada- y hay en ese sentido personas “buenas” y “malas”.

Hoy hasta parece que la demagogia domina en algunos grupos y actores, centrando el debate y los hechos, entre ocurrencias y las ideas, y es ese parte de los riesgos que se corren al sumar doctrinas que lejos de regenerar potencia, degenera la democracia desde la conducta individual y colegiada.

La mezcla de doctrinas y corrientes del pensamiento de partidos políticos puede llevar a sus actores a dañar su identidad, y a veces a la persona.

De ahí que estemos viendo que no todos los aliados estén jalando parejo y se estén mostrando rasgos de lastimaduras y pocos son los que salen en defensa uno del otro cuando se presentan fricciones con los de los enfrente, y no es exclusivo de un solo lado, y no se dan cuenta que al final les puede resultar muy dañino y costoso para la jornada y el proceso venideros.

Siempre pasa igual cuando sucede lo mismo en nuestro México, y donde la demagogia domina la política, así como el discurso y las decisiones unilaterales por encima de las colectivas, pero a la hora de la arena por la lucha debería imponerse y sobresalir la solidaridad, y no dejar a sus candidatos y candidatas sin defenderles.

DE SOBREMESA Y CORRECCIÓN

El enlace civil de Marliz Torres Álvarez -hija de la señora presidenta municipal de Alvarado, Lizzette Álvarez Vera, ha sido y fue con el Señor Esteban Cevallos Safar (y a quien por error de dedo y distracción puse otro nombre en columna de ayer)- por lo que ofrezco una disculpa, y deseo que el joven matrimonio goce de salud con plena unidad y el más óptimo bienestar en el devenir junto a sus familias.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

En pláticas con diversos sectores sociales coinciden opiniones y voces en el aumento de accidentes en el reparto de productos en motocicletas - aparentemente por el poco tiempo que les dan para entregar bienes y servicios a domicilio - sin descontar la falta de precaución por parte de “trabajadores” y que no se justifican aunque quizá se trate de entender por obtener “comisiones y propinas”, pero están aumentando estos hechos lamentables en casi todo Veracruz.

Lo anterior, hace urgente que el sector gobierno diseñe programas de capacitación y asesorías, y repartidores incluso en materia de seguridad y salud para que ese compromiso lo firmen ante autoridades, el trabajador y patrón, y baje el índice de accidentes y todos gocen de una protección.

¡ES CUANTO!

JOSÉ LUIS ENRÍQUEZ AMBELL

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV-JLEG) Reg. Fed. del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI ENRÍQUEZ AMBELL, Torre Ánimas, Xalapa, Ver.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas