Fidel Herrera Beltrán; personaje irrepetible

El gobernador de Veracruz ha sido y será un personaje irrepetible; no reemplazable, por sus características.

Lo conocí muy poco, lo traté esporádicamente y con mucho respeto, y mi familia tanto en Cosamaloapan, Coatzacoalcos, Veracruz y CDMX siempre me han hablado muy bien de él.

La primera ocasión que Fidel fue Diputado por el distrito de Cosamaloapan, su suplente fue mi tío abuelo César Fentanes Méndez. Una activista social de Fidel fue mi Tía la Profesora Avelina Prieto Méndez. Y uno de sus amigos cercanos en la vida fue otro Tío, el Dr. Antonio Zarate Méndez, ser humano ejemplar, un destacado médico neurocirujano y subdirector del CMN 20 Noviembre ISSSTE. Todos ellos primos hermanos de mi abuela paterna Albina González Mendez de Enríquez. Y dos menores hermanos de mi Papá; Miguel Angel y Héctor Enríquez González, y mi Tío Abuelo Jorge Enríquez Ortíz cercanos toda la vida a Fidel.

En Cdmx trabajé en el ISSSTE con Don Gonzalo Martínez Corbalá, y cuando aprovechaba ir a ver a mi Papá, compañero Diputado en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión 1997 - 2000 con Herrera Beltrán, siempre hubo saludo con rapidez y una sonrisa.

Entre 1998 y 2004 tuve oportunidad de verle con frecuencia -entre lo rápido y veloz de su estilo - siendo colaborador en Acción Social del Gobernador Miguel Alemán, tiempo en el que Fidel fue Diputado Federal, Presidente del CDE PRI y después, Senador de la República, y a quien siempre se le defería en los eventos y presidium oficiales.

Ya en el 2025 en el inicio de su mandato de Gobernador, al ser invitado a colaborar por la primera mujer Contralora General en el Estado de Veracruz Doña Susana Torres Hernández, le saludé en algunos momentos - también muy rápidamente - y es que su accionar era en una alta velocidad de la autopista política.

En 2007 David Velasco Chedraui me invitó a incorporarme al Ayuntamiento de Xalapa, y a la vez Jon Remetería Sempé me hizo propuesta para el Ayuntamiento de Veracruz, y me llamó Luis Ugalde, Secretario Particular del Señor Gobernador, y quien tras un saludo me dijo:

"ayúdame apoyando al alcalde aquí en Xalapa", la plática fue de cinco minutos, y por supuesto a un Gobernador no se vale decirle que no, fue mi respuesta, y en 2 minutos nos despedimos.

Después del fallecimiento de mi Padre, recibí visita e invitación del Oficial Mayor del INEGI Froylan R. Hernández Lara, para asumir la Dirección de Administración del organismo autónomo en la Cdmx, me mandó llamar Fidel, pues por ahi alguien le habría dicho - intrigas que suelen no faltar en política - que mi salida de Xalapa había sido resultado al no apoyarme como aspirante a diputado local, lo que se aclaró y quedó todo en una anécdota familiar, pero en 2016 el Ingeniero y Amigo Gerardo Buganza Salmerón me invito a ser su suplente en la formula por el PVEM al Congreso de Veracruz, se obtuvo el triunfo, y Fidel me habló por teléfono y felicitó, expresándome palabras cargadas de una gran inyección de vitalidad, pues mi amigo el Ingeniero Gerardo, había solicitado licencia legislativa por razones de orden personal, y entre en funciones desde la máxima tribuna de Veracruz.

DE SOBREMESA

Con tristeza atendí una sorpresiva y generosa llamada de radio el 16 de julio de 2008 cerca de las 18:00 horas a través de Héctor Yunes y Luis Ugalde, y estaba en la línea el Gobernador dándome el pésame, mi Padre acababa de fallecer en el Hospital Luis F. Nachón, después de una muy complicada cirugía de corazón por los cardiólogos Jorge Hakim y Juan Ramón Fabregat, profesionales y amigos de mi Papá.

Al siguiente día Fidel acudió a la Funeraria, acompañó a la familia de quien en vida fue su amigo y aliado político desde la CTM Estatal de Veracruz y Sindicato Nacional Azucarero, momento de un doble dolor pues, mi tía abuela Agueda de la Cruz González Méndez, y quien por la noticia de la muerte de su sobrino mayor, se infartó y murió. Y ahí ante los dos Féretros Herrera Beltrán, hizo guardia junto con colaboradores y familiares, imagen en mi memoria y corazón eternamente con gratitud.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Era simpático oír sus bromas en el presidium de algunos eventos, o verle pedir un café y sacar de la bolsa de su ropa una tradicional canilla y disfrutarla. Por eso y más, Fidel Herrera Beltrán será imposible lo puedan imitar o reemplazar como político, parlamentario en el habla hispana y persona.

UN LECHERO CON CANILLA

Familias Herrera Beltrán y Herrera Borunda, reciban un solidario abrazo por el eterno descanso de Don Fidel Herrera Beltrán.

Elevamos plegarias e inclinados rogamos a Dios, les brinde fortaleza y resignación.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com