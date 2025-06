El fenómeno del abstencionismo

Especialistas en sociología política entre otros expertos de las ciencias sociales en materia electoral reconocen que el abstencionismo es un fenómeno que poco se ha podido abatir y menos desaparecer de la democracia en nuestro país.

Las variables son diversas y dispersas entre ellas por condiciones sociodemográficas, históricas, malas costumbres y estructurales que pueden afectar los niveles de participación ciudadana en relación a las urnas, lo que convierte a este fenómeno en un asunto complejo que lleva a no ponerse de acuerdo a especialistas, y a reconocer la inexistencia de una tipología universalmente aceptada para caracterizarlo.

En todo este asunto, Veracruz ha vivido en las recientes horas un gran aviso para el conjunto de autoridades que tienen que ver con los procesos electorales -en este caso municipal- en relación a que "algo NO FUNCIONA NI CONECTA con la comunidad sufragante", y quizá deban buscar vías que lleven a inyectar vitalidad a la participación ciudadana en materia electoral para acudir a votar en las urnas, ante el nivel que reporta el árbitro (OPLE) y los partidos, y que son muy bajos.

El árbitro electoral y los partidos políticos ya es hora que revisen sus marcos normativos y operativos de manera seria y profunda,- y no solo estar viviendo del presupuesto público, pudiendo aportar más,- pues los primeros responsables en el sentido de capturar la mayor cantidad de sufragios, son ellos y en donde los y las candidat@s igual deben hacer su parte en ese sentido, pero peor será que pudiendo hacer algo todos juntos, poco o nada hagan al respecto, pues el aparto electoral en su conjunto y la democracia, cuestan cientos de millones de pesos a la población.

No hacer algo pudiéndolo realizar, afectaría a que se amplíe este fenómeno que poco ayuda o en nada favorece a la democracia, pues por un lado se aprecia una ampliación en materia del abstencionismo y, por otro, la participación ciudadana estaría en riesgo de desaparecer en tiempos que se necesita de la transparencia a través de urnas abundantes de boletas, para elegir a los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, más los que se acumulen en el devenir.

Incluso en este sentido, organismos como la Universidad Veracruzana, bien podrían entrar a interrelacionarse con las autoridades políticas en materia electoral, y acompañar al menos en estudios que ayuden a explicar o tratar de conocer del fenómeno abstencionismo, y al que se debe combatir por todos.

Hoy en Veracruz tendremos a las próximas autoridades municipales quizá electos con el menor número de votos en la historia. Dicho de otra forma, "cuerpos edilicios que con menos de un 10 % del padrón electoral en sus territorios, habrán de manejar cientos y miles de millones de pesos".

DE SOBREMESA

En el universo de las instituciones públicas y el quehacer político a veces hay quienes creen que no cuenta lo que se ha hecho. Y no debe ser así, pues parecería que la vida política y pública no tiene memoria.

Habrá que reconocer que en los recientes años la política parecería solo tener presente y futuro, y es que resulta cada vez más difícil alcanzar el éxito electoral, y cuando sucede o aparece el triunfo, parecería que no se disfruta ni se llegan a concretar ofrecimientos de campaña, porque hay quienes ya están pensando en lo que sigue como próximo reto -las venideras elecciones y así el alcalde que gana ya piensa en ser diputado, y sucesivamente en otros de los puestos políticos- y todo ello favorece a inhibir que los votantes crean en la democracia y elecciones.

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

La soberbia y el vedetismo político han sido en todos los tiempos, factores para que tarde o temprano impactan entre candidat@s y sus partidos con la población abierta de electores, y al final inhiben la participación en las urnas y aumenta el abstencionismo.

Una buena inyección de humildad para saber manejarse con tacto y con - tacto, nunca está de más en la conducta de políticos, servidores públicos y candidat@s.

UN CAFÉ CON PILONCILLO

A partir del conteo final por el OPLE vendrá el recuento de los daños y la hora del corte de caja de quienes correspondió operar tareas propias de la jornada electoral desde el nivel de gobierno, y habría de reconocerse que donde mandan muchos, obedecen pocos, y es que los números para Morena desde el partido, su dirigencia y liderazgos sociales que dijeron existen o existían, quedaron a deber a quien les brindó confianza.

UN CAFÉ DE OLLA DE BARRO

La doble "C" y doble "F" de Cuates y Cuotas, y Factores y Facturas, se hicieron presentes en partidos donde está claro que "la cola no habrá de avanzar".

En Xalapa, el PAN anda rondando el 0.2 % en términos de votos de acuerdo a sufragantes y el padrón electoral, y es que los números son fríos y no suelen tener sentimientos ni interés de mostrar más que la cruda realidad.

Hace poco tiempo llegaron a poseer cuatro de las trece regidurías xalapeñas o sea, el 30 % de ellas, veremos qué sigue.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com