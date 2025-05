Ataques de campaña; y remanso electoral

Preocupa y ocupa a todos como sociedad en su conjunto, el tono y lenguaje de los ataques en el sentido negativo de algun@s de quienes contienden en las elecciones municipales que están en su recta final del proceso.

Igual en spots u otras vías de comunicación, y por diversos factores, se han incrementado los ataques y agravios entre algunos rivales, pero no debería rebasar lo electoral sin tener que llegar a lo personal y mucho menos al nivel de la violencia.

La competitividad por muy cerrada que llegue a encontrarse en algunos casos, la regulación normativa provoca y aumenta restricciones en la operación así como, la ideología partidista que encause conductas lejanas a los términos de la caballerosidad, y que pueden incluir los ataques, "pero no justifica en ningún momento que se salga del camino de la respetuosidad".

Y es que los ataques de campaña política, hay ocasiones en los que están llegando a niveles de calumnias, difamaciones o expresiones que denigran a instituciones y personas, "deben ser regulados" en busca de encontrar y asegurar que haya un proceso electoral justo, pero que también sea respetuoso.

El árbitro electoral (OPLE e INE) deberían y podrían establecer límites en el concepto de los contenidos de campañas, y desde ahí establecer entre las sanciones consideradas en materia de violaciones a las normas.

Las campañas de lodo y odio deben atajarse, y así evitando resulten una característica en los procesos electorales - actual y devenir - y asegurar la mayor limpieza en la jornada correspondiente como ahora el relevo de los 212 Ayuntamientos Veracruzanos, pues los ataques a veces indiscriminados entre los candidat@s y partidos políticos, causa entre la población electora malestar, enojo social y al final incrementa la inhibición de sufragios.

El activismo social y político demanda una participación ciudadana responsable, pero también respetuosa, y en todo ese engranaje se incluye a partidos y contendientes.

Por lo pronto, la veda electoral y el remanso de los guerreros en próximos días y horas, nos pondrá a todos los electores frente a las urnas el domingo próximo 1o., junio la oportunidad de sufragar libremente.

DE SOBREMESA

Habría que pensar y construir leyes en contra de la difamación, la calumnia, injurias o figuras similares así como, en Veracruz se creó la de injurias a la autoridad, "leyes de protección a las autoridades por supuestos insultos de la sociedad civil".

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

La jerarquía católica en varios momentos ha llamado a orar por elecciones pacíficas así como, libres, seguras, transparentes y sobre todo confiables para la ciudadanía.

La Iglesia Católica en Veracruz llamó a votar acudiendo a cumplir sufragando y renovando a los Ayuntamientos.

UN CAFÉ DE OLLA DE BARRO

QEPD Reynaldo G. Escobar Pérez.

Le oí decir - y así lo publicaron los medios - al Abogado, Maestro Universitario y Político; "Soy el más alemanista de todos los Alcaldes de Veracruz". Palabras expresadas en torno a su relación respetuosa con el Gobernador del Estado Don Miguel Alemán Velasco.

Siempre hombre con una posición de izquierda desde las posiciones en la vida universitaria, la abogacía y en su carrera política, y a veces en la polémica.

Recuerdo que junto con Flavino Ríos Alvarado,- entonces Secretario de Gobierno con Miguel Alemán,- Don Reynaldo, solía reconocer las características sociales y talentos políticos en Ricardo Ahued, y quién en esa etapa iniciaba desde el sector privado a ganarse el afecto ciudadano, el respeto del gobierno y la clase política, y quién ahora tiene la tarea de la gobernabilidad junto a Rocío Nahle en el Estado.

En algunas charlas y pláticas orientadoras que me dispensó Don Reynaldo, su opinión y visión del acontecer y el accionar de políticos de toda posición partidista, jamás le oí denostación alguna.

Siendo diputado local por el PVEM me llamó e invitó un café. Y me recordó que habiendo sido amigo de mi Padre Don José Luis Enríquez González (QEPD), me recordaba que nunca me debía apartar de la cohesión social, pues se veía venir una transformación en la agenda política de Veracruz, y no andaba mal en sus cálculos.

¡ES CUANTO!

