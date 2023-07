Análisis político electoral de un ciudadano

Julio 01, 2023, 07:28 a.m.

Los tiempos políticos electorales que se inician en abierto, desde que presentan su renuncia a los cargos de importantes dependencias, las 3 corcholatas del Presidente de la República, la Secretaría de Gobierno, que son estratégicas en el destino nacional e internacional de nuestro país,

¿Quién podrá ser de los 3 el próximo candidato de su partido a la Presidencia de la República?, la precandidata de su afecto familiar, el precandidato de su afecto personal y amigo de toda la vida, o en carácter político profesional, su compañero en la tarea de contrarrestar el ataque de un Presidente de la República, cuando quiso destituirlo como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que después lo relevo en ese cargo.

La realidad es que aunque aparezcan 6 aspirantes, solo son los anteriores mencionados los que tienen posibilidades, pues aunque los otros 3 son buenos políticos, solo son parte de la estrategia del Presidente, para permitirle trabajar con mayor libertad a los 3 principales, mientras se manifiestan las estrategias de los otros partidos políticos.

Por ejemplo en Movimiento Ciudadano como segunda fuerza política en el panorama nacional, que opera con verdadera estrategia política, al considerar con respeto la circunstancia de los mexicanos y la conciencia nacionalista en su actuar en la circunstancia que predomina, que en mucho serán parte y consecuencia en el resultado de la contienda electoral.

Así mismo la actitud y proceder de la alianza va por México, siendo evidente su esfuerzo a todas luces inútil, como consecuencia de sus hechos de extrema corrupción en el pasado y las actuales equivocaciones y personalistas actitudes de sus actuales lideres nacionales.

Pudiera ser que el Presidente de la República no es perfecto y es posible que como académico no es brillante, pero no se puede negar que como político y futurista del destino de la nación, en su desarrollo nacional e internacional, lo demuestra en lograr el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en un país rodeado de mares y océanos y en un Estado Costero Único en el Mundo, además de otras obras y programas que serán juicio de la historia.

Dante Delgado es un político estratega, que se sustenta en el pasado, trabaja con acierto su Presente y prepara su Futuro, que también ha superado los ataques de un Presidente y la traición de muchos que se decían sus amigos.

Estos dos personajes políticos serán muy importantes en la elección presidencial y de gobernadores para 2024, aún cuando son dos agujas que no se pican, saben bien que en un momento de coincidencia electoral, entre ambos partidos aún separados, pueden ser una solución definitiva en la contienda electoral del próximo año.

El Estado de Veracruz será trascendente en el resultado de la contienda electoral del 2024, que sea para bien de Veracruz y de México, la participación de estos dos personajes en el destino nacional e internacional de nuestro país.

