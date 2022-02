AMLO: ´justicia a secas´

Columna: Al pie de la letra

A diferencia del priista Ernesto Zedillo, quien en el 2000 entregó la Presidencia de la República a Vicente Fox, del PAN; de Felipe Calderón, que en 2012 se la regresó a Enrique Peña Nieto, del PRI, y del mexiquense, que en 2018 hizo lo propio con Andrés Manuel López Obrador, de Morena, en 2024 se ve muy difícil que el tabasqueño se rinda fácilmente ante el bloque de los "conservadores", con el cual podría terminar sumándose Movimiento Ciudadano (MC), del exgobernador veracruzano Dante Delgado.

Hasta ahora, Delgado Rannauro ha decidido seguir avanzando solo. Este año el partido naranja volverá a contender con candidatos propios en los seis estados que elegirán gobernadores. En 2021 logró ganar Nuevo León y, en Campeche, perdió por 6 mil 20 votos ante la morenistaLayda Sansores. En la elección de diputados federales obtuvieron en total 25 curules, entre plurinominales y de mayoría relativa, dos menos que en 2018. Aspiraban a conseguir 50. No obstante, sumaron un millón de votos más que en la elección anterior, en la fueron aliados con PAN y PRD.

En la elección de junio próximo, de las seis gubernaturas que estarán en disputa, MC se mostraba competitivo en Quintana Roo, con el famoso pero polémico empresario y actor Roberto Palazuelos, que decidió bajarse tras la filtración de videos y expedientes que lo vinculaban con un par de crímenes y el despojo de un hotel.

Dante sustituyó al "Diamante Negro" con el senador José Luis Pech, de Morena, inconforme con la candidatura que el partido obradorista entregó a su aliado, el PVEM, que postuló a la alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama.

Hace una semana, Pech se deslindó de Morena mediante un video que difundió en redes sociales, con un mensaje titulado "Se traicionó la esperanza de los morenistas en Quintana Roo".

"Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el (Partido) Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún", tuiteó el aún legislador morenista.

"Hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad de Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado. Por eso, he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás y entendernos o escucharnos", dijo.

Este martes, coincidentemente, filtraron que la FGR pidió a un juez federal una audiencia para acusar a José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo e hijo del senador, por una presunta contratación ilegal que facilitó un desvío de 20 millones de pesos, un caso vinculado al de la Estafa Maestra que tiene en prisión a Rosario Robles, extitular de la Sedatu.

Mientras que, en Veracruz, Dante no ha podido liberar todavía a su operador político José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, acusado de la presunta autoría intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de MC a la alcaldía de Cazones.