AMLO, ajeno a la grilla electoral

Columna: Se dice que...

Febrero 23, 2022, 07:23 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 23, 2022, 07:23 a.m.

Qué el Presidente se reúna con gobernadores que tienen órdenes de aprehensión como es el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, del estado de Tamaulipas, viene a comprobar que él no se inmiscuye en las acciones que realicen otros poderes como el judicial, en este caso.

La situación jurídica del gobernante panista sigue indefinida y la Suprema Corte de Justicia decidirá si el ejecutivo estatal tiene o no fuero constitucional que evite su detención.

Para López Obrador, la visita a esa entidad es porque en Nuevo Laredo está la aduana más importante y de mayor movimiento comercial y también de mala fama por el contrabando ilegal y evasión de impuestos.

La grilla se aprovecha porque este año habrá elecciones donde Morena y PAN son los que tienen posibilidades en ese estado, y toma tan en serio mantenerse ajeno a los procesos electorales que el presidente López Obrador no saludó al candidato de Morena, Américo Villarreal.

Esto que sucede con el estado colindante a Veracruz deben de tomarlo en cuenta los confusos y despistados miembros de la clase política jarocha. Al parecer siguen con la idea de que el Presidente decide quienes serán los próximos gobernadores, al estar acostumbrados al dedo mayor que los señalaba como candidatos al puesto político.

No conocen el respeto que tiene a la decisión popular y el reconocimiento implícito al ganador de una encuesta realizada por una empresa ampliamente reconocida. Que si el mandatario saluda o pasa desapercibido no tiene importancia. De allí las conjeturas de que si el gobernante Cuitláhuac García Jiménez no fue atendido en Palacio Nacional es porque ya cayó en desgracia política, es uno de los tantos cuentos a los que nos tienen acostumbrados los expertos en la grilla.

La campaña para desacreditar está en su pleno apogeo y son expertos en la guerra sucia los que la realizan, sufragada por los grandes intereses económicos y políticos que existen en Veracruz, donde hay lazos ocultos que van desde las cofradías de las iglesias hasta los dirigentes del crimen organizado. Los más fuertes son los de la mafia del poder, los de cuello blanco.

Los equívocos de Dante Delgado

Es raro que el senador Dante Delgado se equivoque en política, al escoger como candidato a su colega de Morena, José Luis Pech Várguez, electo por el principio de mayoría relativa por lo que no cuenta con el apoyo que se requiere para la gubernatura de Quintana Roo. Además, que demostró en un acto senatorial su léxico grosero.

Claro que es mucho mejor que el primer abanderado de MC, el actor Roberto Palazuelos, que aseguró haber matado a un gordo.

La fuerza política demostrada por la candidata de Morena, la periodista Mara Lezama, no deja la menor duda que será la ganadora en esa entidad, actualmente es la presidenta municipal de Cancún. Su nombre es kilométrico: María Elena Hermelinda Lezama Espinoza por eso lo abrevió.

La sorpresa es Pepe Murat

La carrera política de Fidel Herrera y José Murat se inició desde que estudiaron juntos para obtener la licenciatura en Derecho. Ambos llegaron a ser gobernadores de sus entidades donde nacieron Veracruz y Oaxaca, miembros distinguidos del PRI con tendencia hacia la izquierda.

Pepe Murat es colaborador del periódico La Jornada y es analista de lo que está ocurriendo en los países de Latinoamérica.

La tendencia progresista se podía consolidar el próximo año con las elecciones en Brasil y Colombia.