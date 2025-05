A propósito del mes de la Madre, en Alguien Como tú continuamos haciendo alusión a temas relacionados con la maternidad…

El pasado 19 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Donación de la Leche Humana -mejor conocida como leche materna- esta fecha fue creada por una iniciativa propuesta en el Primer Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana, celebrado en Brasilia en septiembre de 2005, en donde diversos representantes de ministerios de salud de América Latina, entre ellos México, firmaron la denominada “Carta de Brasilia”.

En dicho documento se decidió conformar la Red de Bancos de Leche Humana de Latinoamérica, asentándose que los mismos desempeñan “una función estratégica en la política pública de la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, con énfasis en la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida.”.

La celebración de este día tiene como prioridad promocionar e impulsar la cultura de la donación de la leche materna de mujeres que estén amamantando y explicar sus beneficios para aquellos recién nacidos que por distintas razones, no pueden ser amamantados por sus madres, a los bebés prematuros o de bajo peso, que están en terapia intensiva y a los que no toleran fórmulas de leche artificial, además de reconocer a todas las madres que donan o han donado leche materna.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas, sostienen que la mala nutrición durante las primeras etapas del ciclo de vida puede conducir a daños extensos e irreversibles en el crecimiento físico y el desarrollo del cerebro. En cambio, la buena nutrición tiene un efecto positivo y que la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ofreciéndoles los nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así como ofreciendo protección contra las enfermedades.

En 2012, la Asamblea Mundial de la salud (WHA) aprobó el objetivo global de nutrición de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de edad al menos al 50% para el año 2025. (Fuente: www.paho.org )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los bebés deben ser amamantados exclusivamente durante los primeros seis meses de vida, y después introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, mientras se continúa con lactancia materna hasta los dos años de edad o más.

En México, a partir del compromiso adquirido, se ha trabajado constantemente en la implementación de Bancos de Leche Humana, a fin de alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las 4ta y 5ta metas globales de nutrición 2025. La localización de los Bancos de Leche Humana o Leche Materna se puede obtener directamente en la Unidad de Salud de la Secretaría de Salud de su localidad.

Leticia de la Rosa, Coordinadora de Lactancia Materna y Banco de Leche Humana en el Hospital General de México, nos dice que el Protocolo para seleccionar a la donante de leche, como al receptor del alimento y particularmente, con el tratamiento al que se debe someter la leche no es sencillo, pues antes que cualquier cosa, se debe detectar a aquellas mujeres que acaban de parir y que tienen excedente de leche, luego se les debe convencer de donar y llevar a cabo una valoración médica en la que se detecta que no fumen, no tengan toxicomanías, tatuajes, además se les hacen pruebas para descartar que exista hepatitis, VIH o cualquier otra enfermedad.

La leche obtenida por donación y consentimiento informado por parte de las madres, pasa por todo un proceso de seguridad, pues se trata de una secreción corporal, a la cual se debe hacer pruebas de laboratorio, pasteurización y un proceso de control bacteriológico.

Es importante resaltar que la lactancia materna fortalece el sistema inmunológico de los recién nacidos, lo que posibilita la prevención de infecciones y enfermedades, tras la pandemia del Covid19, la infancia que era amamantada estuvo protegida contra el virus a falta de vacunas adecuadas a su edad.

Protege contra la leucemia en la niñez, pues amamantar por seis meses o más se asocia con una reducción del 19% en el riesgo de leucemia en la niñez, comparado con un periodo más corto o con no amamantar.

La leche materna actúa como protector del aparato digestivo del recién nacido, evita la necrosis intestinal, facilita la recuperación tras un intervención quirúrgica, previene las infecciones de oídos y el asma, entre otras.

Los bebés que reciben leche materna tienen un 60% menos riesgo de morir por síndrome de muerte súbita infantil, comparados con los que no son amamantados.

La lactancia materna aumenta la inteligencia de los bebés, los adultos que fueron amamantados durante sus primeros meses de vida tienen 3.4 puntos más en los indicadores de desarrollo cognitivo (IQ), que resulta en más años de escolaridad.

Recibir lecha materna ayuda a prevenir el sobrepeso en un 13% y la diabetes tipo 2 en 35% en la niñez.

Además, amamantar es en beneficio de las mujeres quienes tienen un 32% menos riesgo de tener diabetes tipo 2, un 26% menos riesgo de tener cáncer de mama y un 37% menos riesgo de enfrentar un cáncer de cérvico-uterino, en comparación con aquellas que no amamantan o que lo hacen menos.

La lactancia materna promueve el apego con las hijas y los hijos, se asocia con respuestas más sensibles de las madres y la seguridad que se genera con el apego.

Debemos mencionar, que el Estado de Veracruz ha ido a la vanguardia en el tema de los Bancos de Leche Humana, ya que en abril de 1996 se estableció en el Centro de Especialidades Médicas ubicado en la ciudad de Xalapa, capital del Estado, con el propósito de satisfacer las necesidades de las niñas y los niños en cuidado especiales de un adecuado suministro de leche humana proveniente de sus propias madres, lo que se denomina Banco Homólogo.

Así, “Si hubiera una nueva vacuna que previniera 1 millón o más muertes infantiles por año, y que además fuera barata, segura, administrada por vía oral, y que no necesitara una cadena de frío, sería una política imperativa de la salud pública. La lactancia materna puede hacer esto y más.”. Organización Parlamentaria de la Salud (OPS).

Hagamos de la Donación de la Leche Humana una constante en la cultura de la maternidad…