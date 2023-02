El alcalde de Ixhuatlán de Sureste, Fabian Cruz, incumple la palabra empeñada en campaña

*Abrazo solidario a la familia de mi gran amigo Rogelio Castillo Camporro.

*Felicidades por su 50 y más a María Eugenia Jerezano López.

*Quien se encuentra en problemas es el alcalde del municipio de Ixhuatlán del Sureste, Fabián Cruz Hernández, ya que es señalado de no cumplir su palabra empeñada durante su campaña para Presidente Municipal, se comenta que no tenía un solo peso para hacer proselitismo político y buscando con quien hacer una alianza se juntó con Carlos Marín y su familia, quienes lo apoyaron con dinero, carro sonido y demás; a cambio Fabián Cruz, se comprometió con ellos a que si llegaba hacer alcalde les daría un puesto importante en el Ayuntamiento y devolverles el préstamo económico adquirido durante la campaña, pero como todo político promete amor y ya cuando llegan a la silla se les olvida lo prometido, ojalá este Presidente Municipal cumpla su palabra ya que tarde o temprano necesitara de nuevo del pueblo sabio.

*Dicen que recordar es bonito, fíjense que los últimos días, con la modernidad de las redes sociales, he estado en contacto con mis compañeros de la primaria, escuela Vicente Guerrero generación 75/81, de mi natal Coatzacoalcos, quienes este fin de semana se reunieron a convivir en la casa de unos de ellos, donde un servidor fue invitado pero no pude asistir, perdiéndome la gran oportunidad de saludar a muchos amigos de mi infancia, después de varios años de no verlos, los que asistieron: Daniel Martínez Uribe, Francisco Garibay, Alfredo García, Braulio Nesme, José de Jesús Brunet, Leobardo Vera, Rocío Rincón, Raúl Alejandro, José Luis Salazar, Carlos César Salazar, Ramón García, Martín Toledo, José Contreras, José Juan Domínguez, Gonzálo Morales y Jorge Santos, comentaron que fue una gran alegría poderse saludar y recordar travesuras realizadas en la época de la primaria y de su vida personal, la mayoría de ellos son casados y algunos hasta abuelos; que padre es haberse reencontrado después de algunos añooooos, ojalá mis compañeros de primaria la hallan pasado super y ahora que nos reencontramos de nuevo espero no perder el contacto con ellos, en hora buena.

*La que viene realizando un excelente trabajo legislativo en el distrito de Xalapa rural es la diputada local, Ana Miriam Farráez Centeno, quien en días pasado presento su informe de labores de un año en la Congregación de Chiltoyac, del municipio de Xalapa, a donde la acompañaron un sin número de amigos. La diputada Farráez, durante 40 minutos expuso a los asistentes toda la labor realizada en el Congreso Local a través de la comisión que preside "Derecho de la Niñez y la Familia". Además de las comisiones donde ella participa "Igualdad de Género" y la especial para el otorgamiento de la medalla y diploma Adolfo Ruiz Cortínez, es admirable el gran trabajo que viene realizando la dos veces Diputada, ya que muchos saben que ella es una de las mujeres que a sufrido mucho la violencia de género junto a su familia, pero como es una mujer fuerte ha salido avante con el apoyo de sus hijos, además de realizar un buen papel en el Congreso Local, ya que la Diputada no es de los políticos que gana una elección y no regresa a su distrito a visitar a su gente; ojalá siga así para que la podamos seguir viendo a futuro en alguna otra actividad legislativa.

*Diálogo Progresista, que encabeza el amigo del pueblo, Eric Lara Meza, viene trabajando muy duro en el distrito de Martínez de la Torre a favor del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, para que pueda ganar la encuesta interna del partido Morena y pueda ser el candidato a Presidente de la República; Eric Lara con su gran experiencia política está armando una excelente estructura político-electoral, para cuando se den los tiempos necesario y se tenga que salir a pedir el voto a favor de Ebrard, estén listos y no les ganen los tiempos, bien dicen que cuando sabes manejar bien el abanico, las cosas salen solas, no perdamos de vista al buen Eric.

*Nos leemos la próxima semana.

**Presidente Estatal de AMECOPE/Veracruz.

