Al pie de la letra

Septiembre 22, 2023, 07:25 a.m.

Bien dicen en la Cuenca del Papaloapan que "la venganza y el cangrejo de río, se sirven en plato frío".





Y es que, ayer, Javier Herrera Borunda, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, difundió un video en el que descarta participar en la convocatoria emitida por elpartido aliado Morena, pues afirma que "las preferencias de los veracruzanos ya se decantaron hace tiempo" por Rocío Nahle, y que en caso de que la secretaria de Energía no resultara electa como coordinadora estatal de la 4T, entonces tendrán que "replantearse el rumbo y buscar platicar con sus bases".

Esta es la versión íntegra del mensaje difundido en redes sociales por el hijo del exgobernador priista Fidel Herrera Beltrán:

"En días pasados el partido Morena, un partido aliado, sacó su convocatoria a nivel nacional para elegir a los coordinadores de la 4T en los estados donde va a haber elecciones de gobernador. Tal es el caso de Veracruz. En el Comité nacional del Verde hemos acordado esperar nosotros los tiempos legales para sacar nuestras propias convocatorias para los puestos de elección popular que se van a jugar en el 2024: alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, incluso senadurías y gubernatura. Respetamos a todos los que se inscriban en el proceso de la convocatoria que Morena emita. El proyecto del presidente AMLO es un proyecto humanista, cercano a la gente, que está buscando acabar con las grandes injusticias y las desigualdades es uno que el Verde ha abrazado y ha acompañado desde el día 1 de su mandato y en el legislativo federal.

"Incluso, nuestro máximo representante a nivel nacional, Manuel Velasco Coello, participó con gran éxito en el proceso de selección de coordinador de los trabajos de la 4T a nivel nacional donde la gente habló y respaldó contundentemente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de lo cual, estamos muy felices. En Veracruz, he decidido no participar en esa convocatoria, estoy cierto que las preferencias de los veracruzanos ya se decantaron hace tiempo. Rocío Nahle García es quien debería coordinar los trabajos de la 4T. Es más, el Verde –lo he platicado con las bases–, sólo se sentirá cómodo si ella resulta electa, de otra suerte, el Verde en Veracruz tendrá que replantearse el rumbo y buscar platicar con sus bases. Recordemos que el Verde en Veracruz gobierna directamente más de un millón de veracruzanos. Somos un partido que tiene fuerza, estructura, pero, sobre todo, mucho amor por nuestra tierra, mucho amor por la naturaleza."

En su mensaje, Herrera Borunda no menciona a nadie de los otros cinco aspirantes de Morena que junto con Nahle participarán en la encuesta que designará al virtual candidato a la gubernatura. Pero se sobrentiende que su posicionamiento va dirigido al secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a quien además de ser el aspirante más confrontado con la secretaria de Energía le atribuyen el "exilio" de Javier cuando en 2021 éste quiso ser candidato a diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, de donde es oriundo el rebelde titular de la Segob.

